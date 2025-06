No es ningún secreto que Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más felices a nivel personal y profesional. Tras haber puesto distancia con gran parte de los suyos, entre ellos su madre Isabel Pantoja y su hermano Kiko Rivera, la colaboradora de La familia de la tele está inmersa en la recta final de su embarazo. A mediados de junio, la prima de Anabel Pantoja dará la bienvenida a su segundo hijo, siendo el primero junto a su marido Asraf Beno. En su semana 38, la tertuliana ha querido compartir con sus seguidores de Instagram algunos de detalles sobre cómo han sido todos estos meses, sino también sobre sus miedos a la hora de enfrentarse al parto e, incluso, qué nombre habrían escogido para el bebé. Durante estas semanas, la propia Isa Pantoja dio alguna que otra pista sobre este asunto, aunque sin compartir un nombre en concreto.

De hecho, en una entrevista que concedió a la revista Lecturas, la hija de la tonadillera explicó lo siguiente: «No le voy a poner Mohamed, pero tampoco Jesús. Algo más moderno, más internacional. Algo como Michael, que sería fácil de pronunciar, o Lucas». A pesar de todo, en la ronda de preguntas y respuestas que hizo a través de sus historias en la red social Instagram, la hermana de Kiko Rivera se ha sincerado al respecto. Entre otras cuestiones, confesó que le encantaría que el nombre empezase por A, como su hijo Alberto y su marido Asraf. Pero, más allá de este deseo, quiso compartir su proceso a la hora de escoger nombre para su bebé: «Tenía una lista de nombres. En esa lista, al final decidimos quedarnos con dos nombres», aseguró, y fue más allá: «En principio, pues íbamos a tomar la decisión este mes, pero al final pues no».

Respecto al motivo por el que no se han decidido todavía, la colaboradora de televisión no dudó en explicarlo: «No nos gusta uno demasiado como para ponerle ese nombre, entonces básicamente estamos esperando entre dos que nos gustan, que están bien». Después de todo, el matrimonio ha tomado una decisión respecto al nombre que llevará el bebé.

Así pues, van a «esperar a verle la carita, tal cual, para decidir qué nombre le ponemos», aseguró Isa Pantoja en sus historias de Instagram. Por lo tanto, hasta el instante en el que la colaboradora de La familia de la tele dé a luz, ni ellos mismos sabrán qué nombre tendrá su bebé. Así pues, ¡ya queda menos para resolver el misterio!

Isa Pantoja se sincera sobre sus miedos ante el parto de su segundo hijo

En esta ronda de preguntas y respuestas, la hermana de Kiko Rivera ha confesado cómo se siente al estar a tan pocos días de dar a luz, y cómo enfrenta el momento del parto. Entre otras cuestiones, reconoció que es un instante que le da muchísimo respeto, sobre todo después de lo que vivió en el nacimiento de su primer hijo.

«Tengo muy mal recuerdo de la cesárea, pero si tiene que ser así… también estoy preparada para aceptar lo que será mejor para mí y para el bebé», desveló a sus seguidores de Instagram. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «Mi primer hijo fue por cesárea y lo que fue la recuperación fue horrorosa los primeros días. No me podía hacer cargo de él, me dolía todo». Y añadió: «No podía hacer nada. En casa también lo pasé muy mal en la recuperación. Me da miedo el no poder dilatar. Eso es lo que me da miedo del proceso».