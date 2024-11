Isa Pantoja confiesa cómo se enteró de su segundo embarazo

Esta semana, la revista Lecturas lanzó una portada verdaderamente impactante, sorprendente e inesperada. Y es que Isa Pantoja confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo, el primero con su actual marido Asraf Beno. Tras haber dado esta gran noticia, este jueves 14 de noviembre, Isa Pantoja ha reaparecido en televisión, concretamente en el programa Vamos a ver presentado por Joaquín Prat. Entre otras tantas cuestiones, la hija de la tonadillera no solamente ha sido felicitada por todos y cada uno de sus compañeros, sino que ha dado detalles de cómo se encontraba: «Estoy cansadilla, pero no tengo síntomas de vómitos ni nada. Me encuentro bastante bien». Por si fuera poco, la joven fue mucho más allá: «Me están dejando llevar un embarazo tranquilo». Además, cabe destacar que la hija de la tonadillera lleva pocas semanas de embarazo por lo que, por el momento, desconocen el sexo del bebé que están esperando.

Eso sí, Isa Pantoja y Asraf Beno han empezado a barajar algún que otro nombre. Por el momento, la colaboradora de Vamos a ver tiene algo muy claro: «No me gusta ningún nombre de niño». Además, tampoco ha dado detalles de qué nombre pondrían a ese bebé en caso de que sea niña: «Isabel no va a ser, pero puede ser algo parecido», reconoció. Por si fuera poco, la prima de Anabel Pantoja ha desvelado a sus compañeros de programa cómo Asraf Beno y ella se enteraron de que iban a ser padres de su primer hijo en común: «Tenía el test la noche antes, pero me esperé al día siguiente. No quería ni mirar ni nada porque era un momento muy importante para mí, porque ya estaba ilusionada antes de hacérmelo». Por lo tanto, si hubiese salido negativo, hubiera sido «un chasco» para ambos. Así pues, «fue Asraf el que lo vio primero».

Lejos de que todo quede ahí, Isa Pantoja también se sinceró en Vamos a ver sobre cómo reaccionó su primer hijo, Albertito, ante la noticia. Tras asegurar que está realmente feliz con la noticia, quiso compartir un dato más: «Ha venido a mi primera revisión para participar en todo, porque ya tiene una edad que lo entiende todo».

Al ser la segunda ocasión en el que se queda embarazada, ha hecho balance de las diferencias que está experimentando respecto al primero: «Con Alberto sentí una protección de darle más amor puede que porque había mucha gente que no lo deseaba. Yo era muy joven y mis familiares y amigos no es que lo celebrasen».

En esta ocasión, la colaboradora de Vamos a ver ha querido incidir en el gran apoyo que está recibiendo por parte de la familia de su marido: «Ya sabían que lo estábamos intentando y su madre la última vez que la vi me preguntó que si estaba embarazada». Visiblemente emocionada, la joven reconoció lo siguiente: «Asraf llevaba mucho tiempo queriendo ser padre y sé que va a ser un padrazo».