Cuándo es el último día para apuntarse a la San Silvestre Vallecana y cuánto cuesta la carrera

Estamos en plena época navideña y en el caso de Madrid, son muchos los que estos días, también durante el puente de diciembre, se han acercado o se acercan para visitar sus mercadillos, sus luces de Navidad y como no, espectáculos como Cortylandia o las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, pero lo cierto es que si existe un evento que marca estas fechas y que sólo se puede vivir en Madrid, esa es la famosa carrera de la San Silvestre Vallecana. Se celebra siempre en fin de año pero todavía estás a tiempo para apuntarte.

Para muchos madrileños, la San Silvestre Vallecana se ha consolidado como el cierre deportivo del año, una cita que reúne a miles de corredores y espectadores cada 31 de diciembre. A medida que avanza la tarde, el movimiento en las inmediaciones de la salida deja claro que la carrera está cerca de comenzar. Llegan los participantes, algunos realizando los últimos estiramientos y otros comentando el recorrido, mientras el tráfico se reorganiza y los servicios de la prueba empiezan a funcionar. El ambiente es el de una gran prueba urbana que combina deportistas habituales y corredores que solo buscan completar los diez kilómetros. El trazado para la edición de este año mantiene su atractivo habitual. La salida se situará junto al estadio Santiago Bernabéu y el recorrido avanza por vías emblemáticas como Serrano, Cibeles, Neptuno o la Puerta de Alcalá antes de llegar a Vallecas. Pero antes de concentrarse en cómo es la carrera, conviene saber hasta qué día nos podemos apuntar, qué modalidades hay y también como no, cuánto cuesta apuntarse a esta mítica competición.

Cuándo es el último día para apuntarse a la San Silvestre Vallecana

Antes de apuntarte, y por si es la primera vez que vas a correr esta carrera, debes saber que San Silvestre Vallecana tiene dos especialidades. Por un lado está la modalidad Popular, pensada para el gran público, y por otro la Internacional, dirigida a atletas que cumplen unos tiempos mínimos establecidos por la organización. Pero en lo que respecta a las inscripciones, las dos modalidades funcionan de la misma manera. Es decir, se realizan exclusivamente a través de la web oficial de la San Silvestre Vallecana.

En cuanto a cuándo termina el plazo para la Popular se extiende hasta el 23 de diciembre, siempre y cuando no se agoten los dorsales antes, algo que suele ocurrir. Cada año se registran miles de personas y la demanda crece, por lo que conviene no esperar al último momento y de hecho, si ya estás decidido a correr este año será mejor que te apuntes cuanto antes.

Para la Internacional, el plazo está abierto hasta el 30 de diciembre, aunque esta modalidad también puede cerrar antes si se completa el cupo. Dado que exige unas marcas mínimas, el volumen de participantes es mucho menor que en la Popular, pero el proceso de inscripción se mantiene igual de estricto y no hay que confiarse. Mejor no perder el tiempo y apuntarse en cuanto se pueda.

Por otro lado, si como hacen muchos, deseas que la San Silvestre Vallecana sea una forma especial de despedir el año con tus amigos o con tu familia, lo más recomendable es que todos os inscribáis a la vez. No es raro que alguien se quede sin dorsal por dejarlo para más tarde. Además, la asignación de oleadas en la Popular depende tanto del ritmo previsto como del orden de inscripción.

Cuánto cuesta apuntarse a la San Silvestre Vallecana

Los precios para está edición de 2025 ya están confirmados. La modalidad Popular tiene un coste de 29 euros, a los que hay que sumar 0,80 euros de gastos de gestión. El dorsal incluye acceso a la carrera, servicios básicos, cronometraje y el ambiente único que se vive durante el recorrido.

En la modalidad Internacional, el precio es de 25 euros, más los 0,80 euros de gestión. Aunque pueda parecer curioso que la carrera más competitiva sea más económica, el motivo responde a la tradición de fomentar la participación de atletas de alto nivel y con ello que se pueda mantener un listado de élite accesible.

Horarios de salida para la edición 2025

Como hay dos modalidades, la San Silvestre Vallecana está diseñada para que estas no se mezclen. De este modo, la Popular da comienzo a las 16.50 horas con la primera oleada. A partir de ahí, el resto de grupos van saliendo en intervalos de pocos minutos: 17.00, 17.15, 17.35, 17.55 y 18.20 horas. Estas franjas permiten repartir a los participantes y evitar aglomeraciones en los primeros metros del recorrido.

La Internacional, más reducida y de carácter competitivo, arranca a las 19.55 horas. Para entonces ya ha anochecido en Madrid, lo que crea un ambiente muy diferente al de la Popular. Muchos corredores consideran que es uno de los momentos más especiales del día, justo antes de entrar de lleno en las celebraciones de fin de año.