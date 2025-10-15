Así es la camiseta de la San Silvestre Vallecana 2025: diez tienen premio

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, patrocinada por Jeep, ha presentado esta tarde el diseño y el color de la camiseta oficial de su edición 2025, con la que más de 40.000 corredores volverán a llenar las calles de Madrid el próximo 31 de diciembre.

El diseño de la camiseta 2025 lleva la firma del diseñador Alejandro Parrilla, reconocido por sus colaboraciones con grandes marcas y, además, habitual participante de la prueba. Inspirada en el lema de este año, La carrera de todos, la prenda busca reflejar la diversidad, la energía y la unión de todos los públicos que conforman la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana: desde quienes se estrenan en esta edición hasta quienes acumulan décadas cruzando la meta.

En su parte frontal, la camiseta muestra un dibujo al estilo Doodleart, en el que se ven reflejados todo tipo de corredores y referencias a la historia de la carrera.

Camiseta de la San Silvestre Vallecana

La principal novedad es que este año no existe un único modelo, sino tres versiones distintas del diseño, que se distribuirán aleatoriamente entre los corredores. Cada uno mantiene los elementos comunes de la camiseta oficial -color granate, líneas dinámicas y referencias a la carrera y a Madrid- pero con matices gráficos que simbolizan esa pluralidad de estilos y formas de vivir la carrera.

Como guiño adicional, diez de las más de 40.000 camisetas esconden un detalle diferente: las denominadas Golden Ticket. Aquellas personas que sean las afortunadas de encontrarse con alguna de estos 10 ejemplares obtendrán una inscripción vitalicia para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Desarrollo técnico

La camiseta de carrera, desarrollada por la marca Boomerang de El Corte Inglés, mantiene el estándar técnico de las últimas ediciones: tejido 100% reciclado, ligero y transpirable, con propiedades de secado rápido y costuras planas para minimizar el roce durante la carrera. Su corte ergonómico está diseñado para adaptarse a todo tipo de corredores, reflejando así el espíritu inclusivo que da sentido al lema La Carrera de todos.

La presentación de la camiseta de esta tarde contó con la presencia de todo el comité de dirección de Nationale-Nederlanden España encabezado por su CEO Carlos González Perandones; y acompañados, por primera vez, del CEO Insurance International del Grupo NN, Frank Eijsink.

Antonio Sabugueiro, fundador de la carrera, tampoco quiso perderse la cita y, a cambio, recibió un cálido reconocimiento por parte del público. El cierre corrió a cargo de DJ Nano, quien puso energía a la tarde con una sesión especial dedicada a los miles de corredores de la Vallecana. Las inscripciones para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025, tanto en su versión popular como en la internacional, continúan abiertas en la web oficial.