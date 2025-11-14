La nueva edición de Mágicas Navidades vuelve a Torrejón de Ardoz

Torrejón de Ardoz va a volver a situarse en el centro del mapa europeo del turismo navideño con la apertura de Mágicas Navidades 2025-2026 hoy mismo consolidándose como uno de los mayores parques temáticos de la Navidad. Desde hoy 14 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, el Recinto Ferial se va a transformar en un universo festivo de más de 100.000 metros cuadrados, repleto de espectáculos, zonas tematizadas y escenografías diseñadas para atraer a miles de visitantes cada día.

A menos de media hora de Madrid, Mágicas Navidades y la ciudad se viste de gala para celebrar su reciente reconocimiento como primera Capital Europea de la Navidad, un título que impulsa todavía más la afluencia nacional e internacional y que fortalece la estrategia turística del municipio.

Nuevos espectáculos de gran formato

La edición de este año llega cargada de novedades pensadas para renovar la experiencia de los visitantes. Entre ellas vuelve a destacar el espectáculo de «El Vuelo de Santa»: Papá Noel, a bordo de su mítico trineo tirado por renos, surca los cielos. Cada día es uno de los momentos más esperados, ya que en este show se combina iluminación, efectos especiales y música para recrear el fantástico viaje.

Otra de las propuestas estrella es el estreno del videomapping Casca y Nueces, que ilumina la Puerta Mágica con una historia protagonizada por dos osos entrañables. A través de animación y narración sincronizada, el espectáculo sigue los pasos de una niña cuya imaginación despierta un castillo de sueños. La puesta en escena refuerza el componente narrativo que Torrejón ha ido incorporando en los últimos años para atraer al público familiar.

La programación incorpora también el musical El Secreto del Grinch, un montaje en vivo que mezcla interpretación, voces en directo y escenografías cambiantes. Su estructura está diseñada para sorprender constantemente al espectador, lo que lo convierte en uno de los espectáculos más comentados desde el inicio de la temporada.

Ice Festival: héroes, villanos y esculturas colosales

El prestigioso Ice Festival, uno de los espacios más fotografiados en ediciones anteriores, regresa en su cuarta temporada con la temática Héroes y Villanos. Se trata de la selección internacional de escultores de hielo de tallas enormes para dar vida a figuras inspiradas en iconos contemporáneos, figuras inspiradas en leyendas mitológicas y personajes de la cultura popular.

Clásicos que regresan cada año

Junto a las novedades, Torrejón mantiene los grandes clásicos que han convertido este evento en una cita imprescindible. El belén a tamaño real ofrece un itinerario que recorre los episodios más simbólicos de la historia de la Navidad, mientras que la Noria Gigante de 42 metros vuelve a dominar el skyline del recinto.

La Casa de la Navidad continúa siendo uno de los espacios con mayor afluencia familiar. En su interior, los visitantes pueden encontrarse con Papá Noel o los Reyes Magos, entregar sus cartas y participar en actividades interactivas en un entorno construido íntegramente en madera de roble.

Al caer la noche, el recinto se ilumina con Rocking Christmas, un espectáculo diario de fuegos artificiales que combina música, color y proyecciones en la Puerta Mágica. Este cierre se ha convertido en una seña de identidad del evento y atrae a numerosos visitantes incluso entre semana.

Mercado navideño, gastronomía y servicios para el visitante

Entrar en Bierhaus, es entrar en un espacio inspirado en las tabernas del centro de Europa, que permite degustar amplia oferta gastronómica con platos tradicionales y una gran oferta de cervezas alemanas. Para las familias, Christmas Village es la propuesta culinarias adaptadas a los más pequeños. Además, el mercado navideño completa la experiencia con puestos de decoración, artesanía y productos locales.

En materia de movilidad, el Ayuntamiento mantiene tres aparcamientos públicos gratuitos ubicados en el Recinto Ferial. Aun así, se recomienda el uso del transporte público, especialmente porque la estación de Cercanías de Torrejón de Ardóz se encuentra junto al acceso principal. El dispositivo incorpora medidas de accesibilidad para personas con diversidad funcional, con zonas habilitadas para disfrutar cómodamente de los principales espectáculos. Aquí tienes la web de Mágicas Navidades donde puedes comprar las entradas online.