Cuándo salen las inscripciones para la San Silvestre Vallecana 2025: fecha, precio y cómo apuntarse

La San Silvestre Vallecana, la cita más popular del atletismo madrileño que cada 31 de diciembre reúne a decenas de miles de corredores, ya tiene abierto su calendario de inscripciones para la edición de 2025. Miles de aficionados esperan cada año este momento para asegurarse un dorsal en la carrera que despide el año en un ambiente único.

Qué día se abren las inscripciones

El proceso arrancó con un periodo preferente del 4 al 11 de junio de 2025, reservado a quienes participaron en la edición anterior. A partir del 11 de junio se abrió la inscripción general para todos los corredores mayores de 16 años en la modalidad popular.

En cuanto a la San Silvestre Vallecana Internacional, destinada a atletas de élite con marcas acreditadas, la apertura de inscripciones se producirá este 1 de octubre. Según el reglamento oficial, el plazo permanecerá abierto hasta que se agoten los dorsales o, como máximo, hasta el 30 de diciembre de 2025 a las 15:00 horas.

Precio de las inscripciones

El coste de la inscripción para la modalidad popular es de 27 euros más 0,80 de gastos de gestión si se realiza antes del 1 de septiembre. A partir de esa fecha, el precio sube a 29 euros. En la modalidad Internacional, destinada a atletas con mínima acreditada (menos de 38 minutos en hombres y 45 en mujeres), la inscripción tiene un coste de 25 euros más 0,80 de gestión. Por otro lado, la San Silvestre Mini, pensada para los más pequeños, tiene un precio simbólico de 3 euros, que se donarán íntegramente a la Gasol Foundation.

Cómo apuntarse

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la página oficial de la San Silvestre Vallecana. Los corredores deben completar el formulario online, realizar el pago correspondiente y elegir si desean recoger su pack del corredor en los puntos habilitados o recibirlo en su domicilio (opción con coste adicional).

En el caso de la modalidad Internacional, además del proceso de inscripción, los atletas deben acreditar sus marcas mínimas para poder participar.

El plazo es limitado y la alta demanda hace que los dorsales se agoten rápidamente, por lo que la organización recomienda no esperar a última hora para formalizar la inscripción.