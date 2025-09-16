Quique Llopis se queda a las puertas del bronce mundial por cuatro centésimas

Quique Llopis ha rozado la gloria en la final de los Mundiales de atletismo de Tokio. El subcampeón de Europa de 110 vallas finalizó cuarto y se quedó a tan solo cuatro centésimas del bronce, el jamaicano Tyler Mason (13.12). Otro duro golpe después de compartir el mismo destino que sufrió en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Entrenado por Toni Puig y con una marca personal de 13.09, fue pasando con solvencia las eliminatorias previas hasta meterse en la pelea por las medallas en el imponente Estadio Olímpico de la ciudad nipona con los mejores del mundo, siendo con el suizo Jason Joseph el único europeo de los ocho finalistas.

Sin el gran favorito, el estadounidense Grant Holloway, campeón del mundo al aire libre en las tres últimas ediciones y campeón olímpico en París 2024, que cayó eliminado en semifinales, las opciones del podio se abrieron un poco más.

Llopis se plantó en la línea de salida confiado en sus posibilidades y refrendado por su buen momento de forma, como venía demostrando los últimos meses en la temporada de aire libre. En la final peleó hasta el último centímetro y solo cuatro centésimas le privaron de subir al podio. La victoria fue para el estadounidense Cordell Tinch (12.99), seguido del jamaicano Orlando Bennett (13.08) y su compatriota Tyler Mason (13.12).