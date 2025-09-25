Muere a los 30 años Shewarge Alene, ganadora del maratón de Estocolmo, tras sentirse mal entrenando

La atleta etíope Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, falleció este jueves a los 30 años, solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según confirmó la organización del maratón sueco.

«Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos», reza el comunicado del maratón sueco.

A lo largo de su carrera, Shewarge Alene participó en 27 maratones, de los cuales ganó 12, un récord notable para una atleta aún joven. Entre sus logros destaca su mejor marca personal, lograda en 2023 con 2:27:26, además de podios en pruebas internacionales en Europa y Asia. Su estilo de carrera, basado en un paso constante y una capacidad admirable de mantener el ritmo en los kilómetros más duros, le permitió ganarse un nombre en el circuito internacional.

La causa de la muerte todavía se desconoce, aunque pronto debe saberse, una vez le realicen la autopsia. Todo apunta a un fallo cardiaco, un infarto, pero todavía no se ha confirmado ninguna hipótesis. Una tragedia por una repentina pérdida que ha conmocionado al mundo del atletismo en general, tanto a sus compañeros como a los aficionados.