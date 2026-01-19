Aviso importante de la AEMET por lo que llega a Canarias en las próximas horas: no habrá tregua

Lo que llega a Canarias en las próximas horas puede desatar un aviso importante de la AEMET, no habrá tregua. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor con algunas novedades destacadas que, pueden afectarnos de lleno. Es hora de dejar salir algunos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos darán más de una sorpresa en las próximas horas. En especial, en un lugar en el que parecerá que el tiempo puede acabar de darnos más de una alegría.

Los expertos de la AEMET se preparan para un giro radical que puede acabar siendo el que nos va a golpear de lleno. En especial en estas próximas jornadas en las que todo puede cambiar. Estaremos muy pendientes de determinados elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Las Canarias se prepara para recibir un nuevo temporal que sin duda alguna, puede darnos más de un cambio de planes importantes. En esta comunidad autónoma, se espera un importante giro radical en el tiempo, con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser claves.

No habrá tregua las próximas horas

Una de las comunidades autónomas, famosas por tener un tiempo excepcional, con una temperatura y una estabilidad envidiable durante todo el año. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos empezar a visualizar en estos días de enero.

En lugar de ese buen tiempo que esperaríamos a estas alturas del año y con una estabilidad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará algunas novedades destacadas.

Es el momento de apostar por un cambio de tendencia que puede convertirse en una previsión del tiempo de lo más inesperada. Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, deberemos ver llegar a la península de una forma que quizás no esperaríamos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET nos enfrentamos a un giro radical que puede incidir de forma directa en unas Canarias acostumbradas al sol y a una España que deberá enfrentarse a los cambios destacados. Es hora de saber qué puede pasar en estas próximas horas y estar preparados para lo peor.

La AEMET lanza un aviso importante a las Canarias

Las Canarias se han convertido en el punto de mira de una AEMET que tiene una serie de peculiaridades que debemos tener en cuenta. Nos enfrentamos a un giro radical en una previsión del tiempo que nos sumergirá en lo peor de un invierno que azotará con fuerza gran parte del país.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones en general débiles, sin descartar persistencia en las medianías de Gran Canaria y nordeste de Tenerife. En el resto, intervalos nubosos, que tienden a nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento del nordeste fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife, y sin descartarlas en el resto de islas montañosas así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes del nordeste en zonas altas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria así como en las vertientes noroeste y sureste».

Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta para también el resto de España: «El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares. Asimismo, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales atlánticos, afectando a Galicia y al Cantábrico. Se esperan precipitaciones, sobre todo, en el nordeste y Baleares, sin descartarlas de forma débil en el Sistema Central e Ibéricas y de forma aislada en la Meseta. Los mayores acumulados serán en el nordeste peninsular y Baleares, con precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en Girona. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos, que serán débiles en los del centro y norte, con una cota en torno a 1000-1200 m y nevadas que tendrán acumulados muy importantes en el Pirineo oriental por encima de 1400-1600 m y al final en la Ibérica este con una cota a 1100-1300 m. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes. Brumas y nieblas en zonas de montaña del norte, que pueden ser persistentes en el Pirineo oriental. Bancos de niebla matinales en la meseta norte. Temperaturas máximas en descenso en el noroeste y montañas del este, y en ascenso en el arco mediterráneo, oeste de las mesetas y el Ebro. Sin cambios o descensos puntuales en el resto. Mínimas en ligero descenso en el nordeste, valles del suroeste y en el Cantábrico. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta, moderadas en cumbres».