Día de la Mujer en Alicante 2026: manifestación del 8M, horario y recorrido de la marcha

Alicante vuelve a mirar hacia el centro de la ciudad este 8 de marzo con una nueva manifestación por el Día Internacional de las Mujeres. La cita, que cada año reúne a miles de personas, llega esta vez con un cambio importante y que tiene que ver con el horario. Mujeres Feministas de Alicante, que es el colectivo que convoca la marcha principal, ha decidido adelantarla al mediodía después de varias ediciones en las que se celebró por la tarde. La ciudad, por tanto, encara un 8M más visible en las horas centrales y con una actividad que se notará en calles y plazas desde antes de que arranque la marcha.

La concentración está prevista en la Plaza de los Luceros, un punto que casi todo el mundo identifica ya como el epicentro de actos multitudinarios en Alicante. La organización ha fijado la hora de encuentro a las 11.30 horas, aunque la marcha no se pondrá en movimiento hasta las 12.00. Eso significa que la franja previa será probablemente la más complicada para el tráfico, ya que los accesos a Luceros suelen saturarse en cuanto empiezan a llegar grupos desde distintos barrios. Además, la marcha coincide en domingo, lo que podría atraer a más asistentes de los habituales. La ciudad no ha difundido todavía un dispositivo detallado para esta edición, pero lo esperable, porque así ocurre cada año, es que haya agentes regulando pasos de peatones, un refuerzo parcial del transporte público y varios desvíos puntuales en las calles que rodean el recorrido. Incluso sin tener un itinerario cerrado, el simple hecho de que la salida sea en Luceros y la hora fijada sea el mediodía ya anticipa una mañana con mucho movimiento.

Horario de la manifestación del 8M en Alicante

El horario es, probablemente, el dato más relevante de este año. La manifestación parece que comenzará a las 12.00, aunque la convocatoria anima a estar en la plaza desde las 11.30, que es cuando empezarán a agruparse las asistentes. El adelanto respecto al año pasado, cuando la marcha salió a las 18.00, cambia por completo la dinámica de la jornada y la forma en la que se organizará el tránsito por el centro.

Este ajuste también afecta al dispositivo municipal, ya que la franja de mediodía suele coincidir con desplazamientos hacia zonas comerciales y terrazas de la Rambla, Alfonso el Sabio o Maisonnave. Todo ello obligará a coordinar cortes y rutas alternativas para quienes deseen moverse por el centro sin participar en la marcha.

Recorrido de la marcha del Día de la Mujer en Alicante 2026

En cuanto al recorrido, aunque no se ha comunicado de forma oficial, todo apunta a que el itinerario será muy similar al del año pasado, ya que suele repetirse salvo excepciones.

Si se mantiene el trazado habitual, la marcha recorrerá:

Avenida Alfonso el Sabio

La Rambla

El Portal de Elche, que normalmente se utiliza como punto final para la lectura del manifiesto.

Este posible recorrido conecta varios puntos emblemáticos del centro y atraviesa zonas comerciales que, en domingo, suelen tener bastante movimiento. Aunque el itinerario no está confirmado, la Policía Local suele actuar sobre esta misma estructura, por lo que es una referencia útil para prever afectaciones.

Cómo afectará la manifestación al tráfico y al transporte

El impacto en la movilidad será notable, sobre todo entre las 11.30 y las 14.00 horas. Lo previsible es que:

Se corten temporalmente los accesos a Luceros, tanto desde Federico Soto como desde Doctor Gadea.

tanto desde Federico Soto como desde Doctor Gadea. Alfonso el Sabio quede cerrado durante el paso de la marcha.

Las líneas de autobús que cruzan la Rambla o suben hacia el Mercado Central puede que vean su recorrido modificado. El TRAM no cambia su itinerario, pero es de esperar que registre más afluencia en horas puntas.

Como suele ocurrir en manifestaciones de este tamaño, el Ayuntamiento recomendará evitar el vehículo privado en los alrededores del centro y optar por el transporte público o los desplazamientos a pie. También se espera presencia policial reforzada en cruces principales y zonas donde se acumula mayor cantidad de asistentes.

Otras manifestaciones del 8M en la Comunidad Valenciana

Además de Alicante, otras ciudades de la Comunidad Valenciana tendrán sus propias marchas este domingo. En Castellón, la Coordinadora Feminista ha convocado su manifestación con salida a las 12.00 desde la Plaza María Agustina. En Valencia, el horario será diferente con la marcha principal comenzará a las 18.00, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento.

Este escalonamiento de horarios hace que muchas personas puedan desplazarse entre provincias o seguir la jornada de forma más amplia. En ambos casos, se prevén también afecciones al tráfico y refuerzos puntuales del transporte público. Y con todo ello, Alicante afronta un 8M marcado por la movilización en mediodía y por una convocatoria que volverá a concentrar a buena parte de la ciudadanía en torno a Luceros y las calles del centro. Falta por conocer el recorrido definitivo, pero la estructura de años anteriores ofrece ya una idea bastante aproximada de cómo se desarrollará la jornada.