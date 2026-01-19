Illa evoluciona favorablemente tras un proceso inflamatorio en estudio

Fact checked

El estado de salud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continúa bajo seguimiento en el Hospital Vall d’Hebron, donde permanece ingresado en la unidad de vigilancia mientras se completa el estudio clínico para determinar el origen exacto del cuadro que presenta. Así lo ha explicado el director gerente del centro, Albert Salazar. Así, las pruebas realizadas hasta el momento indican que Illa podría sufrir un proceso inflamatorio que fue detectado de manera precoz. Desde el inicio del ingreso, «los equipos médicos descartaron las patologías más graves» que se consideraron inicialmente y constataron que la evolución del paciente se ajusta a los parámetros habituales de este tipo de procesos.

El presidente presentó fiebre la noche del domingo, motivo por el cual se inició un tratamiento con «antibiótico de amplio espectro», una medida estándar mientras se identifica la causa concreta de la infección. Entre las hipótesis que se manejan figura un posible foco infeccioso en la zona lumbar, extremo que deberá confirmarse con las pruebas complementarias previstas a lo largo del día. El diagnóstico se apoya en «el análisis de muestras de sangre, procedimientos habituales para confirmar el origen de un proceso inflamatorio» afirmó el gerente en declaraciones a Catalunya Ràdio a lo largo de la mañana.

Salazar ha subrayado que Illa «no presenta comorbilidades y que goza de una buena salud general», un factor que refuerza el optimismo del equipo médico respecto a su recuperación. Estas condiciones aumentan la probabilidad de una respuesta favorable «al tratamiento antibiótico» y sitúan el diagnóstico dentro de la normalidad clínica.

Durante la noche, Illa ha permanecido con el dolor controlado y sin complicaciones añadidas. Por criterios preventivos y de observación continuada, el presidente seguirá al menos un día más en la unidad de vigilancia y no bajará aún a planta. Esta decisión responde a la necesidad de controlar de forma constante los parámetros médicos mientras se completa la evaluación.

Por su parte, la jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Vall d’Hebron, Judith Sánchez-Raya, ha señalado que el paciente presenta un déficit de fuerza en algunos músculos de las piernas. La especialista confía en una evolución favorable y ha avanzado que Illa seguirá un programa intensivo de fisioterapia para recuperar la movilidad y reforzar la función muscular durante el ingreso.

La dirección del hospital prevé «emitir un comunicado oficial a lo largo de la tarde» con los resultados de las pruebas y una actualización del estado de salud del presidente catalán. Mientras tanto, los responsables médicos insisten en que la evolución es correcta y acorde con lo esperado en un cuadro de estas características.