Todavía está la noche de Reyes por delante, pero la realidad es que el mayor grueso de las fiestas de esta navidad ya ha concluido. Con ello, es posible que nuestro estado de ánimo se haya quedado en esos momentos alegres con la familia y amigos y ahora, sea un poco difícil regresar a la normalidad. Por eso, hoy traemos 5 películas para levantarte el ánimo:

1-‘Pequeña Miss Sunshine’

Estrenada en 2006, Pequeña Miss Sunshine es un largometraje para inconformistas. Un canto a la naturalidad y a la personalidad propia frente al artificio de la masa y de lo común. Así es cómo esta familia disfuncional, se embarca en un viaje por carretera con una furgoneta tan peculiar como cada uno de ellos. Su objetivo es el concurso de belleza en el que participará la pequeña de la familia, aunque por el camino tendrán varios problemas que los unirán mucho más.

2-‘Con faldas y a lo loco’

Divertidísima comedia dirigida por Billy Wilder con el trío Jack Lemon, Tony Curtis y Marilyn Monroe. En plena época de la Ley Seca, dos músicos son testigos de un ajuste de cuentas entre mafiosos. Para salvar su vida, se infiltran vestidos de mujeres en una orquesta femenina.

3-‘Mejor imposible’

Sus dos protagonistas, Jack Nicholson y Helen Hunt ganaron sus respectivos premios Oscar por esta maravilla de comedia romántica. El protagonista de Mejor imposible es Melvin Udall (Nicholson) un escritor con trastorno obsesivo-compulsivo que además, tiene un carácter muy desagradable. Sin embargo, la camarera del restaurante en el que siempre come (Hunt) y su vecino gay Simon Nye (Greg Kinnear), serán esenciales para que vaya suavizando su carácter.

4-‘Chocolat’

Es una de esas películas para levantarte el ánimo, no obstante no la recomendamos si ya has empezado con el clásico régimen posterior a las fiestas. Como un cuento de hadas, una madre llega con su hija a un pequeño pueblo francés muy tradicional. Allí inauguran una chocolatería capaz de despertar los deseos de toda la pequeña población.

5-‘Mentiras arriesgadas’

Es una pequeña joya oculta dentro de la filmografía de James Cameron. El canadiense ha filmado algunas de las películas más comerciales y taquilleras de la historia, como Terminator 2, Titanic o Sin ir más lejos, la secuela de Avatar que actualmente se encuentra arrasando en los cines de todo el mundo. Sin embargo, a principios de los 90, el bueno de Cameron nos regaló una comedia de espionaje, remake de Dos espías en mi cama. Una misión en la que Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis no pueden estar más divertidos.