Las Navidades están a punto de terminar. Una vez pasada la Nochevieja y el Año Nuevo, sólo nos queda la celebración de Reyes entre la noche del jueves al viernes, por lo que si todavía deseas encontrar un último look navideño que lucir nada como aprovechar ahora, e inspirarte con las ideas que a continuación te vamos a proponer a partir de propuestas de las principales firmas de moda. Toma nota porque estos son algunos de los mejores looks para la noche o el Día de Reyes.

Looks para la noche o el Día de Reyes

Los niños son los grandes protagonistas de la noche y el día de Reyes pero nosotros podemos aprovechar para arreglarnos un poco y lucir un bonito look dado que no deja de ser una celebración más familiar de entre las muchas que ya hemos tenido estos días, y además es también un modo especial de despedir este periodo navideño. Por ello, te queremos inspirar a través de varios looks que podéis encontrar actualmente en Zara, El Corte Inglés y también Massimo Dutti.

Look jersey básico con tejanos de Zara

Comenzamos con algo básico, un jersey de Zara en color rojo (aunque se vende en otros muchos colores) con cuello subido (22,95 euros), combinado con jeans comfort mom fit (25,95 euros). En cuanto al calzado podéis elegir unas botas, botines o unas deportivas. Un look perfecto para llevar por ejemplo a los niños a la cabalgata de reyes.

Look con abrigo beige, jersey blanco y pantalón negro de Zara

Este otro look también de Zara es perfecto tanto para llevar a los niños a la cabalgata de Reyes como para ir a casa de la familia a celebrar el Día de Reyes. Consiste en un abrigo con capucha y cinturón en color beige (39.95 euros), el mismo jersey que antes mencionamos, pero de color blanco (22,95 euros) y un pantalón negro fluido (29,95 euros). El abrigo es la pieza estrella del look ya que seguramente jerséis y tejanos de esos colores ya tendréis. En cuanto al calzado, la modelo lleva sandalias de Zara pero tú puedes combinarlo perfectamente con unos botines o botas de piel en negro.

Look chaleco combinado con minifalda y botas altas de Zara

Para un look especial para el Día de Reyes en familia, nada como elegir esta propuesta de Zara. Un chaleco combinado de borreguillo (59,95 euros), que puedes combinar con un jersey que tengas en casa (mejor si es de cuello vuelto), minifalda efecto piel (29, 95 euros) y botas altas con plataforma (119 euros).

Look de vestido de punto de Massimo Dutti

Este modelo de vestido de punto (79,95 euros)es perfecto tanto para la noche de Reyes, para la comida del día siguiente y de hecho, para toda ocasión especial que se precie este invierno. Lleva estampado de rayas tal y como marcan las últimas tendencias y lo puedes combinar tanto con botas, como con botines e incluso con zapatillas deportivas.

Look de vestido estampado de Massimo Dutti

Elegancia pura destila este vestido de estampado geométrico de Massimo Dutti (99, 95 euros) que será una gran elección para la comida de Reyes pero al que además le vas a sacar mucho partido a lo largo de todo el invierno. Lo puedes combinar, como la modelo con unas botas altas de tacón.

Look de falda midi y jersey de El Corte Inglés

En El Corte Inglés puedes encontrar esta falda midi de efecto piel de la marca Naf Naf que es además una de las más buscadas actualmente porque está rebajada (pasa de 67,90 euros a 46,90 euros), y que puedes combinar con un jersey que tengas en casa o uno como la de la modelo (27,90 euros), en color kaki y botas altas tanto con tacón como planas.