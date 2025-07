Soy cirujana capilar y esto es lo que pasa si te arrancas una cana: “ No salen más, puede que…”

Cuando aparecen las canas, sabemos que estas no dejan de ser una de las señales inevitables de paso del tiempo y que además, resultan inevitables. Algunas personas las aceptan como un signo de madurez o experiencia, mientras que otras las ven como una amenaza a su imagen y buscan todo tipo de soluciones para disimularlas. Y entre mitos y verdades al respecto, una pregunta sigue repitiéndose: ¿qué pasa realmente si me arranco una cana?.

Durante años, hemos escuchado frases como «si te arrancas una cana, te saldrán siete más. Sin embargo, la ciencia y la medicina capilar tienen mucho que decir al respecto. La doctora Carmen Orozco, cirujana capilar del Hospital Capilar, ha aclarado qué es lo que ocurre cuando tomamos unas pinzas y decidimos eliminar una cana de raíz. Y lo primero que debemos saber es que las canas no aparecen porque queramos o no arrancarlas, sino porque el folículo capilar pierde progresivamente la melanina, el pigmento que da color al pelo. Este proceso es natural y está condicionado por la genética, el envejecimiento y, en algunos casos, por factores externos como el estrés o una alimentación deficiente. Pero, ¿realmente arrancar una cana puede empeorar la situación?

¿Arrancar una cana hace que salgan más?

En declaraciones a Diario de Sevilla, la doctora Orozco ha sido clara: «Arrancar una cana no provoca que crezcan más canas en esa zona». Cada cabello crece a partir de un folículo piloso independiente, por lo que lo que hagamos con uno no afecta a los de al lado. El mito de que «por una salen siete» no tiene ninguna base científica. Lo que sí puede suceder es que, al arrancar repetidamente un mismo cabello, dañemos el folículo hasta el punto de que deje de producir pelo, lo que podría generar pequeñas áreas sin crecimiento.

Es importante entender que, al igual que cualquier otro pelo, la cana volverá a crecer con su color natural (o en este caso, sin pigmento), pero no se va a multiplicar. En palabras de la experta: «El folículo tiene su propio ciclo de vida y un número limitado de cabellos que puede producir. Si lo maltratamos, podríamos impedir que crezca de nuevo, algo que en el tiempo podría traducirse en una reducción de densidad en esa zona».

Por qué aparecen las canas

La aparición de canas está relacionada con la disminución progresiva de melanocitos en el folículo capilar. Estos son los responsables de dar color al cabello. Con el paso de los años, o debido a factores como el estrés oxidativo, la genética o incluso ciertas enfermedades, esta producción de pigmento se reduce y el pelo se vuelve blanco o gris.

No existe un método 100 % eficaz para frenar la aparición de canas, aunque llevar una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes y vitaminas del grupo B, puede ayudar a mantener la salud capilar. No obstante, el proceso de encanecimiento forma parte del envejecimiento natural y no hay productos milagrosos que lo detengan completamente.

Otros mitos sobre el cuidado del cabello

La doctora Orozco también señala que el tema de las canas es sólo uno de los muchos mitos relacionados con el cabello. ¿Es malo cepillar el pelo cuando está mojado? ¿Cortar el cabello en seco evita su rotura? Según explica, la mayoría de estos hábitos tienen matices que conviene aclarar.

Por ejemplo, cepillar el pelo mojado no es necesariamente malo si se hace con un peine de dientes anchos y con suavidad, ya que el cabello húmedo es más elástico y se puede romper fácilmente si se trata de forma brusca. De igual modo, cortar el pelo en seco no evita su rotura, pues el cabello seco puede ser más rígido y frágil. La clave está en utilizar herramientas de calidad y técnicas adecuadas.

¿Puedo dormir con el pelo mojado?

Otra práctica frecuente, especialmente en verano, es ir a la cama con el pelo mojado. La especialista lo desaconseja por completo: el cuero cabelludo húmedo favorece la proliferación de hongos y bacterias, además de aumentar la fragilidad de la fibra capilar por el roce con la almohada. Lo recomendable es dejar que el pelo se seque al aire libre o, si se utiliza secador, hacerlo con una temperatura media para evitar daños por calor.

¿Se puede lavar el pelo a diario?

Por último, uno de los debates más extendidos es la frecuencia con la que debemos lavar el cabello. Para la doctora Orozco, no hay problema en lavarlo a diario siempre que se use un champú adecuado. De hecho, en personas con cuero cabelludo graso o con caspa, puede ser necesario para mantener una higiene óptima. Sin embargo, quienes tienen el pelo muy seco o rizado deberían espaciar los lavados para no eliminar los aceites naturales que lo protegen.

Lo más importante, recuerda la doctora, es mantener un cuidado regular del cabello: protegerlo del sol, hidratarlo con mascarillas nutritivas, evitar dormir con él húmedo y utilizar peines y herramientas adecuadas. Con estos gestos, no solo lucirá más sano, sino que también se reducirá el daño acumulado que acelera su envejecimiento.