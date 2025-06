Adiós a las canas: el tinte de Mercadona que elimina los reflejos amarillos y está arrasando en España

Hay un momento en la vida en el que las canas empiezan a asomar y no hay vuelta atrás. Para algunas personas, son símbolo de madurez o incluso de elegancia. Para otras, en cambio, pueden convertirse en una molestia constante, sobre todo cuando esos reflejos amarillos que aparecen con el tiempo le restan luminosidad al cabello. Hasta hace poco, encontrar un producto eficaz, suave y accesible no era tarea sencilla. Pero Mercadona lo ha vuelto a hacer: su nuevo tratamiento matizador para canas está causando sensación y además, a un precio realmente económico.

En redes sociales no paran de comentarlo. Mujeres y hombres de todas las edades que buscan mantener su cabello blanco, brillante y libre de tonos pajizos han encontrado en este producto una solución real. ¿Lo mejor? No se trata de un tinte agresivo, sino de un tratamiento completo que cuida el pelo mientras elimina los reflejos no deseados. Un tres en uno que está enamorando a quienes lo prueban. Y es que no hablamos de un producto cualquiera. Se vende por sólo 4,50 euros, viene en una caja con todo lo necesario (champú violeta, tratamiento matizador y sérum anti-edad), no contiene amoníaco y, además, incorpora ácido hialurónico. ¿Se puede pedir más? Te contamos todo lo que debes saber a continuación.

El tratamiento para canas de Mercadona que arrasa

Este nuevo producto de la línea Deliplus de Mercadona está formulado específicamente para neutralizar los reflejos amarillos de las canas o cabellos blancos. Es decir, no es un tinte tradicional, sino un tratamiento que actúa directamente sobre el color del cabello para devolverle el blanco brillante y uniforme, sin tonos indeseados.

En cada caja se incluyen tres pasos esenciales:

Champú Violeta , que ayuda a potenciar el blanco natural del cabello.

, que ayuda a potenciar el blanco natural del cabello. Tratamiento Matizador, que es el corazón del proceso y actúa eliminando el amarillento.

que es el corazón del proceso y actúa eliminando el amarillento. Sérum Anti-Aging, que aporta hidratación, suavidad y protección frente a la exposición solar y la contaminación ambiental.

Además, la fórmula está enriquecida con ácido hialurónico, lo que significa que el cabello queda no solo matizado, sino también nutrido y con un acabado sedoso. Todo ello, sin amoníaco.

Cómo se aplica paso a paso

Uno de los grandes aciertos de este producto es que su aplicación es sencilla y rápida. No hace falta ser un experto ni tener conocimientos de peluquería para obtener buenos resultados en casa. El proceso completo dura entre 10 y 15 minutos, según el grado de matización deseado. Debes seguir estos pasos:

Lava el cabello con el champú violeta, incluido en la caja. Masajea bien y aclara con abundante agua.

el cabello con el champú violeta, incluido en la caja. bien y aclara con abundante agua. Aplica el tratamiento matizador (es decir, el tinte sin amoníaco) sobre el cabello húmedo, distribuyendo de manera uniforme.

(es decir, el tinte sin amoníaco) sobre el cabello húmedo, distribuyendo de manera uniforme. Deja actuar entre 10 y 15 minutos, según el efecto deseado. Cuanto más tiempo, más blanco y brillante quedará el cabello.

según el efecto deseado. Cuanto más tiempo, más blanco y brillante quedará el cabello. Aclara bien hasta que el agua salga limpia.

Aplica el sérum anti-edad sobre el cabello húmedo o seco, sin aclarado, para sellar la fibra capilar y prolongar el resultado.

sobre el cabello húmedo o seco, sin aclarado, para sellar la fibra capilar y prolongar el resultado. El resultado es un cabello blanco o gris mucho más bonito, sin restos amarillos, con un brillo natural y un tacto sedoso.

Resultados visibles desde la primera aplicación

Las fotos del antes y después que vienen en el envase no engañan: el cambio se nota. El producto está pensado para cabellos blancos, grises o con canas, y su acción neutralizadora actúa desde el primer uso. Tras 10 minutos, el cabello amarillento se transforma en un tono más puro y luminoso; con 15 minutos, el blanco se intensifica aún más.

Este tratamiento no tiñe, sino que matiza. Eso significa que el color natural del cabello blanco se potencia sin necesidad de recurrir a coloraciones permanentes, lo cual es ideal para personas que quieren mantener un look natural y elegante sin estropear su melena.

Fórmula respetuosa y beneficios añadidos

Una de las grandes ventajas del matizador de Mercadona es su formulación. A diferencia de otros productos similares, no contiene amoníaco, un ingrediente que puede ser agresivo con el cuero cabelludo y el cabello. En su lugar, incluye ácido hialurónico, conocido por su capacidad para retener la hidratación y aportar elasticidad y suavidad.

También incorpora una tecnología anti-aging que actúa protegiendo el cabello de los factores externos que lo envejecen, como el sol, la contaminación o el calor. El sérum, último paso del tratamiento, está diseñado precisamente para eso: regenerar, fortalecer y proteger.

El resultado es un cabello no solo más bonito, sino también más sano.

Ideal para hombres y mujeres con canas o cabello blanco

Aunque tradicionalmente los productos matizadores se han asociado más con mujeres, este tratamiento es completamente unisex. De hecho, cada vez más hombres con canas están buscando soluciones que les permitan mantener su cabello blanco impecable y sin tonos apagados.

Por su facilidad de uso, su precio accesible y su fórmula respetuosa, este tratamiento está ganando popularidad entre quienes no quieren complicarse con coloraciones agresivas pero sí desean un cabello cuidado y con buen aspecto.

En conclusión, el Tratamiento Matizador Antiamarillos Deliplus está disponible en todas las tiendas Mercadona de España y se presenta en una caja de una sola unidad. Su precio es de 4,50 euros, lo que lo convierte en uno de los tratamientos matizadores más económicos del mercado, especialmente si consideramos que incluye tres productos distintos.

Cada caja está pensada para una aplicación, aunque dependiendo del largo del cabello, puede llegar a rendir para dos usos si el pelo es corto o media melena.