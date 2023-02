Aunque las canas se han convertido ya en tendencia para las mujeres que alcanzan los 50 años, lo cierto es que aún continúa siendo un tema beauty de lo más tabú. No está bien visto en la sociedad tener cuatro pelos blancos en medio de una melena castaña, por ejemplo. Y, aunque se trata de una cuestión impuesta, lo cierto es que le damos mucha importancia al cuidado del pelo. Y cada vez más.

Pero, si por cuestiones de tiempo o de dinero no puedes acudir a la peluquería de forma constante para eliminar esas canas que te horrorizan, desde Look te damos varios tips a realizar en casa con los que no será necesario la ayuda de un profesional. Unos remedios para salir del apuro siempre que lo necesites.

Un novedoso champú

Se trata del tratamiento anticanas de Redenhair con el que poder preservar el color natural del cabello desde el sofá de tu casa. Consiste en una rutina de tres pasos a seguir que están formulados con tecnología repigmentante sin tintes. En primer lugar está el Champú Anticanas Redenhair, por un precio menor a 20 euros, que previene el proceso de encanecimiento capilar gracias a su fórmula natural con Greyverse como principal componente activo. A continuación, encontramos la loción anticanas que va devolviendo progresivamente el color natural del cabello al aplicarlos dos veces al día y, a ser posible, después de lavar el cabello. Y por último, pero no menos importante, esta firma también ha sacado unos comprimidos que promueve el proceso de catalasa y repara la producción de melanina, ayudando así a devolver a tu cabello su color original.

Un spray corrector

Esta opción es la más recurrente si se trata de un retoque rápido y a corto plazo. Consiste en un producto específico para el cabello y que se hace en apenas dos minutos. Tan solo hay que agitar el bote y aplicar el producto sobre la zona de la raíz, haciendo así que el color del spray tape por completo las canas y las zonas más claras de tu pelo. Estos son tres ejemplos que se han vuelto virales en la red. En primer lugar está el spray retocarraíces Root Retoucher de Schwarzkopf, que su precio ronda los seis euros y que puedes aplicarlo hasta 25 veces. Su efecto se elimina tras el lavado, al igual que el Magic Retouch de L’Oreal, producto que se ha viralizado en Tiktok como ideal para hacerse pecas falsas en el rostro.

Pero, si lo que quieres es tener dos productos en uno, la opción de champú en seco con color de Bastiste es la mejor. Esta firma es conocida ya por sus champús en seco que dejan el pelo limpio con tan solo una pasada, alargando así la vida de tu cabello. Después de su exitazo, la firma apostó por lanzar el mismo producto pero con color, con el objetivo no solo de limpiar el pelo, sino también de tapar las canas.

El champú matizador

Y por último, pero no menos importante, está el champú matizador, que se aplica con el pelo húmedo, se deja actuar de dos a 10 minutos hasta conseguir el resultado deseado y se termina enjuagándolo bien. En esta opción, destaca el Color Blaster de Indola, cuyo precio ronda los 20 euros, y dura hasta 10 lavados.

Y, si no te han convencido nuestros consejos, también puedes recurrir a las clásicas mechas de los años 2000 que tan en tendencia se han puesto, a los reflejos o, simplemente a cambiar de look, que nunca es una mala opción. Año nuevo, vida nueva.