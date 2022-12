Del bob a las canas: los mejores cambios de look de la Reina Letizia

La aparición pública de la Reina Letizia del pasado lunes no ha logrado pasar inadvertida para los medios de comunicación. Dispuesta a cumplir con la primera jornada laboral de la semana, la esposa del Rey Felipe VI se trasladó a la sala Caja de Música del Ayuntamiento de Madrid para presidir la décima edición de la Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de Abogacía de Madrid. Sin embargo, en esta ocasión, no fue, ni su cometido en el encuentro, al que acudió para mostrar su apoyo a las juristas, ni el outfit seleccionado para la cita, lo que convirtió a Doña Letizia en la protagonista de la jornada, sino la nueva melena que lució durante el evento.

Todo apunta a que la madre de la Princesa Leonor ha recurrido recientemente a las tijeras, aunque si bien es cierto que no lo ha hecho para cambiar drásticamente de look. Tal y como prueban las imágenes tomadas durante la jornada, en esta ocasión, no ha querido hacerse un gran corte, sino sanearse las puntas únicamente.

Quizá este sea uno de sus cambios de look más discretos, ya que, el impacto que ha cobrado este discreto corte de pelo poco o nada ha tenido que ver con el que han tenido otros cambios de look que la nuera del Rey Juan Carlos ha protagonizado en los últimos años. Porque si algo ha querido hacer Letizia desde que fue nombrada Reina de España, eso ha sido jugar con su melena apostando por favorecedoras tendencias que han dado mucho de qué hablar.

Sin duda, uno de los más sonados fue el que protagonizó en el año 2015. En esta ocasión, la esposa de Felipe VI sorprendió con un mega cambio de look nunca antes visto en la realeza. Un corte bob que lució por primera vez en los premios de la revista Woman y que muchos lo definen como el principio de la relación de la Reina con los cambios de look más atrevidos. Tampoco pasó desapercibida la melena XXL que lució en noviembre de 2021durante un viaje de Estado a Suecia, al parecer, sin necesidad de recurrir a las extensiones.

Ahora bien, no todos sus cambios de look se han limitado a los cortes, sino que Doña Letizia también ha jugado mucho con el color e incluso con las canas. Tanto es así, que cada vez se decanta por tonos más oscuros. Hubo un momento en el que lució un rubio intenso, tiempo después regresó al castaño más natural y ahora exhibe un castaño muy oscuro, casi negro, que, según los expertos, la sienta de maravilla. Además, siempre ha mostrado también su gran atracción por las mechas, a las cuales ha recurrido en más de una ocasión con el propósito de darle luz a su rostro. Eso sí, nunca se ha llegado a salir de los tonos dorados, miel o cobrizos.

Otra de las tendencias a las que ha querido sumarse la Reina Letizia en los últimos tiempos ha sido a las canas, prueba inequívoca de que lleva el paso de los años de maravilla. Es cierto que en ningún momento ha optado por una melena blanca en su totalidad, pero sí se ha atrevido a combinar su castaño más intenso con un mechón de canas largas en el que ha evitado los tintes y demás tipos de coloraciones. Grandes apuestas con las que la Reina ha rendido homenaje a su lado más sencillo y natural, así como a su fuerte personalidad a la hora de definir su propia imagen.