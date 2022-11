La Reina Letizia y su ‘vuelta al pasado’ por partida doble en los Premios Cerecedo

Como es habitual, los Reyes han dado comienzo a una nueva semana repleta de actos de agenda a los que tienen que acudir. No obstante, uno de ellos es nada más y nada menos que uno de los favoritos de Doña Letizia. Este no es otro que los Premios Cerecedo, los cuales han tenido lugar durante esta misma tarde en torno a las 20:45 horas y en el Hotel Westin Palace de Madrid, contando con la presencia de los periodistas más destacados del panorama nacional.

Teniendo en cuenta el pasado de la consorte como periodista, es de esperar que se trate de una de sus veladas más esperadas de todo el año. Es por ello que esta cita siempre sirve a la madre de la Princesa Leonor como perfecta excusa para hacer gala de sus mejores y más atrevidos looks, y en esta ocasión no podía ser diferente. Para ello, la Reina se ha decantado por un elegantísimo vestido con sello de Felipe Varela. Un diseño en color negro brillante, corte midi, manga corta y cuello barco al que ponen el broche de oro unos detalles metalizados en plata y dorado que daban el toque de sofisticación al look final junto a unos salones negros y una melena completamente lisa que ha recogido de manera lateral por detrás de su oreja. Sin duda alguna, una de sus apuestas más estudiadas y con la que deja entrever que se trata de una de sus apariciones más señaladas, dejando atrás otros cortes más arriesgados de los que ya hizo uso en otras ocasiones para la misma velada.

De esta manera, Doña Letizia ha podido viajar al pasado tanto por volver a sentirse una periodista como por hacer uso de un vestido que ya utilizó en tres ocasiones anteriores, volviendo a confiar en uno de sus diseñadores de cabecera.

Como no podía ser de otra manera, Felipe VI ha tenido oportunidad de pronunciar un discurso que ya se ha convertido en costumbre en este acto que ha tenido a Pilar Bonet como principal protagonista. Y es que, la comunicadora se ha hecho con el XXXIX Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos por el “rigor de sus informaciones, su capacidad de cubrir un territorio inmenso lleno de complejidades y su voluntad de comprender lo que les sucedía a sus habitantes cuando padecían ciertos cataclismos (…) Su trabajo ha sido una gran ayuda para entender la guerra desencadenada por Vladimir Putin en Ucrania”, consideran los profesionales en cuestión, entre los que están el periodista Fernando Ónega e Íñigo Alfonso, además de otros conocidos como Rubén Amón, Ángeles Blanco, Diego Carcedo o Montserrat Domínguez.

De esta manera, la licenciada en Filología Hispánica y Ciencias de la Información se une a una lista de galardonados conformada por Vicente Vallés, Manuel Vicent, Iñaki Gabilondo, Javier Pradera, Juan Cueto o Miguel Mora, entre otros, quienes en algún momento en la historia de estos premios han sido considerados por el jurado como los mejores en su ámbito, razón por la que han recibido una condecoración de manos de Sus Majestades que probablemente guardan a buen recaudo y en su recuerdo como una de las mejores recompensas por un arduo trabajo comunicativo.