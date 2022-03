Pamela Anderson, el ‘talón de Aquiles’ de Vladimir Putin

La guerra con Ucrania ha situado a Vladimir Putin en el ojo del huracán. Cada vez son más las personas que intentan saber algunos detalles sobre la vida del presidente ruso, habiendo salido a la luz algunas de las relaciones amistosas o cordiales que en su día tuvo con los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que están Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell e incluso la mismísima Pamela Anderson.

Según han informado en The Mirror, la exmodelo de Playboy habría visitado el Kremlin varias veces con el objetivo de reunirse con Putin para debatir sobre algunos asuntos de lo más curiosos, entre ellos, los derechos por los animales. La actriz siempre ha sido una gran activista, motivo por el que no dudó en ponerse en contacto con el líder ruso en un intento por convencerle para que prohibiera el apaleamiento de focas en Rusia y las importaciones de mamíferos marinos. Unos argumentos que convencieron plenamente a Vladimir, que poco después de que tuviera lugar la conversación entre ambos, concretamente en 2009, detuvo las prácticas mencionadas.

Seis años después, en 2015, Pamela volvió a contactar con Putin, aunque esta vez por carta. En esta ocasión, su objetivo no era otro que detener el comercio de carne de ballena empapada de sangre, persuadiéndole para que bloqueara el paso de un buque de transporte que movía hasta 1.700 toneladas de carne en peligro de extinción a través de aguas rusas, para abrirse a los mercados japoneses. Un escrito del que el medio citado ha conocido el contenido: “Estimado Vladimir Vladimirovich. Creo que ambos compartimos un amor mutuo por los animales y un profundo respeto por la naturaleza, y por esta razón me gustaría hacerle una solicitud personal, en nombre de las ballenas en peligro de extinción. Presidente Putin, puede detener este tránsito ilegal prohibiendo a este barco que transporte un cargamento de carne en peligro de extinción a través de aguas rusas hacia Japón. Me gustaría pedirle respetuosamente que considere investigar este envío y que haga lo que pueda para evitar que transite a Japón como una carga ilegal. Su decisión podría poner fin a la matanza innecesaria de ballenas en peligro de extinción”.

Gracias a este mensaje, Anderson volvió a ser invitada a Moscú para trabajar con el equipo del Kremlin y abordar el problema. Un momento de lo más especial, que consiguió estrechar la relación entre ambos hasta el punto de que el mandatario la invitara a su ceremonia de toma de posesión para que fuera la propia Pamela quien le entregase un ramo de flores. No obstante, la actriz ha optado por mantenerse hermética a la hora de dar más detalles sobre el vínculo por el que permanece unida a Putin, tema que ha estado situado en el punto de mira dadas las muchas ocasiones en las que la intérprete ha viajado a Rusia: “Hemos estado juntos en el mismo lugar a veces… Tenía una gran relación con Rusia”, zanjaba en una entrevista para The Sun en 2018.