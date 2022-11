El doble dilema del Rey Felipe VI frente al Mundial de Qatar

El Rey Felipe ha viajado a Doha para apoyar a la Selección Española en su debut en el Mundial de Qatar. Una competición a la que, a pesar de las polémicas, el monarca no ha querido faltar, como no lo ha hecho en otras ocasiones relevantes para equipos nacionales. Sin embargo, ha viajado sin la compañía de la Reina Letizia, cuya ausencia, en este caso, está justificada por cuestiones de agenda. No obstante, se desconoce qué ocurrirá en las próximas semanas, aunque el comienzo del equipo español ha sido de lo más ilusionante. El combinado dirigido por Luis Enrique goleó sin piedad por 7-0 a una débil Costa Rica en su primer partido, ante la atenta mirada de Su Majestad, que minutos después de la victoria no dudaba en bajar a los vestuarios junto a los jugadores del equipo, que incluso le regalaron una camiseta de la Selección para que pudiera animar de una mejor manera de cara a los próximos encuentros.

A pesar de que la esposa de Felipe VI no se ha trasladado hasta Doha, la Reina no ha dudado en mandar su apoyo a ‘La Roja’ y lo ha hecho de una manera cargada de simbolismo. Doña Letizia se trasladaba este miércoles por la mañana a la Ciudad Condal para participar en varios actos de agenda y aparecía ante los medios vestida totalmente de rojo. Un look monocromático en el que la única nota discordante era el fino cinturón negro al que ha recurrido para marcar su cintura. En este caso, como en tantas otras ocasiones, la vestimenta de la consorte mandaba un claro mensaje hacia la Selección Española que además este año viste por completo de rojo. Parece que esta vez les ha traído suerte y ambos han sido talismán.

Aunque se ha dicho mucho que la Reina ha preferido no viajar a Qatar por todas las polémicas que han rodeado al Mundial de Fútbol en relación a los cuestionables códigos éticos del país, lo cierto es que, a falta de una confirmación oficial por parte de la Casa de S.M. el Rey, la ausencia de doña Letizia en este primer partido estaba más que justificada por cuestiones de agenda. Los compromisos de la Familia Real se organizan con muchos meses de antelación y, más allá de los Reyes o de otros miembros de la estructura de Zarzuela, también implican a diferentes organizaciones con las que hay que ponerse de acuerdo, por lo que cualquier cambio o modificación puede suponer un gran problema.

Pese a que es una realidad que la Reina es una abanderada de las causas relacionadas con los Derechos Humanos, los jóvenes y el empoderamiento de la mujer, también es cierto que su relación con el Emir de Qatar y una de sus esposas también es cercana. Prueba de ello es que en la visita del jeque a España el pasado mes de mayo, a la Reina le regalaron unos impresionantes pendientes de diamantes de los que ha hecho uso en importantes ocasiones desde entonces como, por ejemplo, en los Premios Princesa de Asturias. Más aún, años antes, en 2011, en la visita del anterior Emir, durante el reinado de Juan Carlos I, también se vio tanto a doña Letizia como a don Felipe con total cordialidad con la Familia Real de Qatar. Una muestra de que las relaciones entre ambos países son buenas.

Sin embargo, para don Felipe, este Mundial plantea un dilema más allá de las polémicas y las posibles críticas por el régimen autoritario del país. Una cuestión que tiene que ver con su padre quien, según se ha publicado en algunos medios, ha expresado su deseo de asistir a algún partido de este torneo del equipo español. Por el momento, en este primer encuentro, no se ha visto a don Juan Carlos, pero la cercanía entre Qatar y Abu Dabi es innegable. Sin embargo, no se espera un reencuentro entre padre e hijo que, por otra parte, ya se produjo, oficialmente, en el funeral de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre.

Desde que Juan Carlos I se instalara en Abu Dabi, Felipe VI no le ha visitado ni una sola vez. Es más, solo ha habido dos encuentros entre padre e hijo, uno a puerta cerrada en Zarzuela y otro en las exequias de la monarca británica. Es poco probable que el Mundial abra la posibilidad de un encuentro -o encontronazo- entre ambos, que si España llegara a la final incluso podría llevar a la Reina a viajar a Qatar, o bien esperar a recibir a los ganadores o finalistas para una audiencia a su regreso, algo que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.