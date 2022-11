Nuevo acto de agenda para la Reina Letizia. Después de presidir, junto al Rey Felipe, el pasado lunes, una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona, en esta ocasión, la Reina se ha trasladado hasta Barcelona. En la Ciudad Condal, doña Letizia ha participado en varios compromisos relacionados con la Salud Mental y el mundo laboral. La Reina ha presidido la jornada inaugural del 20º aniversario de la Red Local de Oficinas Técnicas Laborales (OTL) de la Diputación de Barcelona y ha visitado las instalaciones de la Unidad de Hospitalización Especializada para personas con Discapacidad Intelectual (UHEDI) del Parc Sanitari, relacionadas con la Salud Mental.

Una visita que coincide con el debut de la Selección Española en el Mundial de Fútbol de Qatar, que tendrá lugar esta tarde. Una competición que ha generado una fuerte polémica a nivel internacional. Está previsto que don Felipe asista al primer encuentro de la Selección Española en Doha, contra la Selección de Costa Rica, pero no le acompañará la Reina. A pesar de que se ha comentado mucho la ausencia de doña Letizia, lo cierto es que tenía otro tipo de compromisos de agenda previstos desde hace tiempo, que probablemente no le permitían estar esta tarde en Qatar. Sin embargo, doña Letizia no ha querido perder la oportunidad de mandar su apoyo al equipo español y lo ha hecho a través de su estilismo.

La Reina ha apostado para esta jornada tan importante para el deporte nacional por un look en rojo -en su tonalidad más oscura-, su color fetiche y que, además, es el de la equipación de la Selección Española -y uno de los tonos de nuestra bandera-. Curiosamente, según ha trascendido, Luis Enrique ha pedido que, en este torneo, el equipo vaya vestido al completo de rojo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗧𝗜𝗖𝗦𝗜𝗟𝗩𝗘𝗥 (@ticsilver)

Doña Letizia se ha decantado por un conjunto de pantalón de cuero de tiro alto y corte ligeramente baggy con cinturón en negro -el único detalle que rompía la unidad cromática del look- y jersey de punto fino a tono con botones en la zona de los puños, de la firma Hugo Boss. Lo ha completado con unos zapatos de salón también en rojo, de Lodi. Como joyas, ha apostado por su inseparable sortija dorada de Karen Hallam-, así como unos nuevos pendientes. Según ha apuntado el portal Vanitatis, se trata de un par de pendientes cuyo precio es de 85 euros, y que la Reina adquirió hace algunas semanas, cuando visitó por sorpresa la Feria BioCultura. Pertenecen a la firma TicSilver y desde la propia marca compartieron algunas fotografías de la visita de la Reina al stand de la firma.

Está previsto que la Reina Letizia retome su agenda el próximo viernes, cuando acompañe a don Felipe a Valencia para una nueva edición de los Premios Rey Jaime I, que se celebrarán en la Ciudad del Turia.