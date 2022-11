Estreno de agenda para los Reyes, don Felipe y doña Letizia. Sus Majestades han comenzado el lunes con una reunión en el Palacio de la Zarzuela de Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona, institución de la que la Princesa Leonor es presidenta de honor. La heredera está muy implicada en las actividades de la organización, pero no puede participar en estas reuniones debido a que se encuentra estudiando en el Atlantic College de Gales. La Comisión Delegada está formada por una representación de miembros del Patronato (además del Presidente, el Director General y el Secretario del Patronato) y tiene todas las facultades necesarias para los actos de gestión de la Fundación.

Para esta cita, la Reina Letizia ha apostado por un sobrio look working, muy apropiado para el carácter de la reunión. Doña Letizia ha lucido un traje sastre de pantalón y chaqueta de silueta recta en azul y tejido en raya diplomática, que ha combinado con un top en color crudo. Como joyas, ha lucido unos discretos pendientes de la firma Gold&Roses y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam.

Esta semana es un tanto atípica para don Felipe y doña Letizia. Los Reyes participaron ayer en una audiencia en el Palacio Real con los participantes en la 68ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que se ha reunido en Madrid del 19 al 21 de noviembre. Ya el pasado mes de junio, la capital española acogió la celebración de la Cumbre de la Alianza Atlántica, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la incorporación de nuestro país a la organización.

Esta noche, don Felipe viaja a Londres para presidir la cena conmemorativa en la que la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido celebra su 135 aniversario. Se trata de una institución fundada en 1886 que ejerce un papel clave en el desarrollo de relaciones económicas y comerciales entre estos dos países. Se trata de un viaje exprés a la capital británica, en el que no está previsto ningún encuentro con el nuevo monarca, Carlos III. De hecho, este mismo martes, don Felipe tiene compromisos en el Palacio de la Zarzuela.

A doña Letizia no la veremos ya en público hasta el miércoles. La Reina se trasladará a la ciudad de Barcelona, donde va a participar en varios actos relacionados con la Salud Mental y el mundo laboral. El mismo día, el monarca estará en Qatar, para presenciar el debut de la Selección Española en el Mundial de Fútbol. Un viaje que no deja de ser complicado ya que, según ha trascendido, al parecer, don Juan Carlos también habría expresado su deseo de apoyar al equipo español en este estreno en la competición. Por el momento no ha trascendido si habrá encuentro entre el jefe del Estado y su padre, que reside en Abu Dabi, aunque parece poco probable.