Como cada viernes, el departamento de comunicación de la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la lista de actividades previstas para la Familia Real de cara a la semana que viene. Después del viaje oficial de Sus Majestades a Croacia y en el ecuador del mes de noviembre, los próximos días van a ser intensos para los Reyes en términos de actividades. Una semana en la que también la Reina Sofía -que últimamente participa bastante en la agenda oficial-, también va a tener un papel destacado.

En lunes, después de que este domingo don Felipe y doña Letizia reciban en audiencia en el Palacio Real a los participantes en la Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Sus Majestades estrenarán agenda a media mañana con una reunión muy importante. En ausencia de la Princesa Leonor, que se encuentra estudiando en Gales y que no volverá a Madrid hasta comienzos del mes de diciembre, los Reyes participarán en una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona, de la que la heredera es Presidenta de honor. No han trascendido por ahora detalles sobre este encuentro, que probablemente tendrá relación con las actividades de la institución y quizás con alguna cuestión de cara a los premiados de la próxima edición de los galardones que otorga.

Más tarde, el monarca viajará en solitario a Londres, para una cena de gala conmemorativa de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. Un viaje exprés en el que no está previsto que don Felipe mantenga ningún tipo de encuentro con el nuevo monarca, Carlos III ya que, además, el martes, el jefe del Estado tiene una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con parte del equipo directivo de Microsoft Ibérica.

Doña Letizia retoma sus actividades el miércoles, cuando se espera que participe en varios compromisos relacionados con la Salud Mental y la atención a la Discapacidad Intelectual en Barcelona. Estas son dos cuestiones con las que la esposa de Felipe VI está muy implicada y que ocupan un lugar importante en su agenda.

Este mismo día, el monarca vuelve a subirse a un avión, en este caso, con destino a Qatar. El Rey estará presente en el debut de la Selección Española en el Mundial de Fútbol en Doha. Una cita polémica no solo por todo lo que se ha hablado de este torneo, sino por la poca distancia que hay desde Qatar a Abu Dabi, donde reside el Rey Juan Carlos, cuya presencia no se ha confirmado en el encuentro. Aunque don Juan Carlos coincidió con el Rey Felipe en los funerales de la Reina Isabel en Londres, el actual jefe del Estado no ha viajado nunca a Abu Dabi a ver a su padre y es poco probable que haya un encuentro entre ambos. La que sí podría ver a su abuelo es Victoria Federica, que ha publicado en sus redes sociales que se encuentra de viaje, al parecer, en Emiratos, por las pistas que ella misma ha dado en su perfil.

El viernes, Sus Majestades retomarán su agenda conjunta en la ciudad de Valencia, donde ambos participarán en la entrega de la 34º edición de los Premios Rei Jaume I. Por su parte, la Reina Sofía solo tiene previsto un compromiso, el martes, cuando presidirá la entrega de la XXXVII edición del Premio BMW de Pintura y el concierto a beneficio de Mundo en Armonía.