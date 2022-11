Victoria de Marichalar hace las maletas. La hija de la Infanta Elena se embarca en un nuevo viaje. Después de que hace algunas semanas sorprendiera a sus seguidores en las redes sociales disfrutando de los encantos de Perú en compañía del torero Andrés Roca Rey -lo que acrecentó los rumores de un posible romance nunca confirmado entre ambos-, ahora la nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía cambia de destino.

A pocos días del comienzo del Mundial de Catar, la joven ha publicado en sus redes sociales un post en el que se la ve a bordo de un avión. Sonriente, con unos auriculares puestos y con una camiseta con un logo, la sobrina de Felipe VI ha publicado junto a la imagen una serie de corazones en unos colores muy concretos: negro, rojo, azul y verde. Tonos que, curiosamente, se corresponden con los colores de la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque ella no ha dado detalles concretos de hacia dónde se dirige, Victoria también ha publicado un storie con una fotografía en la que indica que ya ha llegado a destino y que la temperatura local es de 38º, por lo que no cabe duda de que la hija de la duquesa de Lugo ha puesto rumbo a Oriente. Eso sí, no se sabe en cuál de los Emiratos se encuentra o si, aprovechando la competición, ha viajado a Catar, que está en las inmediaciones.

Sea como fuere, lo cierto es que este viaje de Victoria de Marichalar a la zona hace pensar de manera inevitable en el Rey Juan Carlos. El padre de Felipe VI reside desde el verano del año de 2020 en Abu Dabi y allí recibe de manera habitual las visitas de algunos de sus familiares, especialmente sus hijas, las Infantas Elena y Cristina. No se sabe si su nieta se traslada específicamente a Emiratos para ver a su abuelo, aunque parece poco probable, otra cosa es que aproveche este viaje paran verle. De hecho, cabe la posibilidad además de que el anterior monarca incluso sea una de las personalidades que acuda a algún partido de este mundial, no exento de polémicas. Quienes no parece que vayan a hacer acto de presencia son los Reyes don Felipe y doña Letizia, en la misma línea que otras Casas Reales de Europa, que tampoco tienen pensado, en principio, acudir.

Por el momento no han trascendido más detalles de este viaje de la sobrina del Rey Felipe, ni tampoco se sabe si se trata de un desplazamiento por motivos relacionados con su faceta profesional como influencer o si es un viaje a nivel particular, aunque parece que es más probable que sea lo primero. Lo que hay que tener en cuenta es que la joven está muy unida a su abuelo y que al menos en una ocasión más -que haya trascendido-, ya viajó a Emiratos para reunirse con él. Fue en la pasada Semana Santa, cuando también estuvieron las Infantas Elena y Cristina y varios de sus hijos.