El Rey Felipe VI ha cumplido con su agenda y este miércoles ha disfrutado de lo lindo con el primer partido de España en el Mundial de Qatar. La Selección dirigida por Luis Enrique ha jugado en Doha ante Costa Rica, a quien ha goleado desde bien temprano, mostrándose muy superior y realizando un debut soñado. Normal que el soberano aplaudiera a rabiar desde su butaca en el palco de autoridades porque el fútbol del combinado nacional ha sido de altos quilates.

Nada más aparecer en el estadio, las cámaras han buscado la primera imagen del soberano y lo primero que ha llamado la atención ha sido su compañía. A su lado no se encontraba Letizia, una baja ya confirmada desde hace tiempo por motivos de agenda, pero sí que ha viajado Alfonsín, jefe de la Casa de Su Majestad y mano derecha de don Felipe. Junto a ellos se encontraban el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Otro detalle importante ha sido el look que ha escogido el Rey Felipe para presenciar el partido. Se ha decantado por un traje azul marino, camisa celeste y una corbata rojo pasión en lo que ha sido un claro guiño a España. Una forma de animar a La Roja pero manteniendo el protocolo. Es mediante este color como se ha coordinado y unido con su esposa.

Y es que por la mañana era la Reina quien quería tener un pequeño gesto de apoyo a la Selección Española. Lo hacía luciendo un total look en un rojo casi burdeos, formado por jersey de Hugo Boss y pantalones efecto cuero tipo carrot. Un outfit que ha escogido para viajar hasta Barcelona. En la Ciudad Condal, doña Letizia ha participado en varios compromisos relacionados con la Salud Mental y el mundo laboral. Es este el motivo por el que no ha podido acudir al debut de España en el Mundial, si bien en un primer momento se especuló con que su ausencia se podría deber a las críticas que ha recibido el país por la vulneración de los derechos humanos que está llevando a cabo. Pues, no es ningún secreto, que la Reina es una de las royals más comprometida con este asunto, especialmente con los derechos de las mujeres.

Otro de los asuntos más morbosos era saber si el Rey Felipe se iba a encontrar en Doha con su padre, el rey Juan Carlos, que como ya es sabido reside en Abu Dhabi. Sin embargo, el emérito ha declinado ir a este encuentro. Por delante quedan, como mínimo, dos partidos de España y está por ver qué estrategia se seguirá desde Casa Real. Será ahí cuando se sabrá si Letizia pisa Qatar o si hay cara a cara padre-hijo.