Así se preparan los Reyes ante el inminente regreso de la Princesa Leonor

La cuenta atrás para la vuelta de la Princesa Leonor a España ya ha comenzado. Cada vez queda menos para que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia regrese a casa para disfrutar de las vacaciones navideñas. Serán estas las primeras vacaciones en una etapa tan entrañable como es la Navidad sin restricciones por la pandemia de coronavirus, por lo que no sería raro que la Familia Real disfrutara de algún plan por las calles de la capital. Algo que no ocurrió el pasado año, en el que no pudimos ver a la Princesa en sus segundas vacaciones escolares más allá de la tradicional felicitación de los Reyes.

La Princesa volverá a España entre el 9 y el 10 de diciembre y no tendrá que regresar a Gales hasta el día 4 de enero. Casi un mes de vacaciones en el que, en principio, no está previsto que participe en ningún acto, a diferencia de cuando estuvo en octubre, fecha en la que presidió la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Sin embargo, quizás haya alguna sorpresa. Lo que sí sabemos -al menos en parte- son los planes de los Reyes cuando apenas quedan unos días para el regreso de su hija mayor.

Don Felipe y doña Letizia cerraban su agenda oficial este pasado viernes asistiendo a la entrega de los Premios Rey Jaime I en Valencia, una de las citas más destacadas de su agenda y retomarán sus actividades el mismo lunes. El Rey tiene una audiencia a primera hora de la mañana y después estará en el Acto Conmemorativo de ICEX. Por su parte, doña Letizia estará en la inauguración de la X Cumbre de Mujeres Juristas. Será el martes cuando ambos acudan a uno de los actos más importantes de su agenda, la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. El jueves viajarán a Tenerife para la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 y para una audiencia a una representación de la Asociación Activoz TEA. Este es el último compromiso de doña Letizia, mientras que el Rey viajará el viernes a Washington para varios actos.

A la espera de que la Casa de S.M. el Rey confirme la lista de compromisos de los Reyes para los días previos a la vuelta de Leonor, lo cierto es que la Princesa regresa a España en una semana un tanto atípica, marcada por uno de los ‘puentes’ más destacados del año. El 6 y el 8 de diciembre son festivos, por lo que no sería extraño que Sus Majestades pudieran aprovechar para ir a recoger a su hija mayor en Gales. En el caso del día 6 se celebra el aniversario de la Constitución Española, que cumple 44 años, por lo que no está previsto ningún acto especial -como sí ocurrió en el 40 aniversario de la Carta Magna-. Habrá que esperar a ver qué otros actos oficiales tienen Sus Majestades en la semana del regreso de la Princesa o si permanecen dedicados al trabajo de despacho a la espera de la vuelta de su hija mayor.