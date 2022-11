La Reina Letizia suele estar en boca de todos pero esta afirmación se ha intensificado en las últimas semanas a raíz del cambio de registro en materia estilo que ha acometido. Sus últimos eventos han servido para ver la versión más arriesgada de la consorte de don Felipe a la hora de vestirse. Looks con cut-out en falda u hombros o la espalda completamente al aire han servido para refrendar esta teoría. El debate sobre si es lo adecuado para una Reina está en la calle, pero, al margen de eso, hay que ponderar el nombre de la responsable que está detrás de este renovado aspecto de la asturiana: Eva Fernández.

Hablar de ella es hacerlo de la mano derecha de Letizia en cuestiones fashion. Ella decide quién, cómo y cuándo, siempre con la opinión de la Reina, obvio, que es quien luce los estilismos que luego son tan comentados. Por ejemplo, su falda de H&M que llevó en Tudela y que tenía un original agujero en el muslo fue a parar hasta los titulares de estilo de Italia y Reino Unido, que elogiaban su valentía para lucir diseños transgresores a los 50. Nada ni nadie se lo impide.

Eva Fernández es amiga íntima y asesora de la Reina desde que ascendió al trono en 2015. Sin embargo, no siempre ha ejercido como estilista. De ella se conocen pocos detalles, pero sí que se sabe que nació en León hace 40 años, que estudió Publicidad y Diseño en la misma escuela que Ana María Aldón y que ejerció como experta en moda en revistas como Glamour y Cosmopolitan hasta que empezó a trabajar para doña Letizia.

La castellanoleonesa contrajo matrimonio con el bombero y modelo Leo Rico, que se hizo conocido mediáticamente por su relación con una ex novia de Bisbal. De él se dijo que podía ser el encargado de desarrollar la pronunciada musculatura que Letizia ha dejado ver en sus brazos, hombros, piernas y espalda en sus últimas apariciones. Pero él mismo lo negó en sus redes sociales: «No soy entrenador. No ejerzo como tal por respeto a quienes se han formado y han trabajado para conseguir serlo. No estudié para ello y no he hecho ningún curso formativo en este campo. Mi profesión es bombero y sigo activo en la escala operativa».

Apenas existen imágenes de Eva Fernández porque prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Esta de aquí arriba se tomó durante una audiencia que los Reyes hicieron durante el Día de la Hispanidad de 2016, pero es un enigma si ahí ya trabajaba para Letizia. No obstante, la sonrisa de ambas deja clara la excelente sintonía que tienen. Han hecho planes juntas en la sombra, como irse de compras y es que acostumbran a separar el ámbito laboral del ocioso. De ella se ha comentado que ha convencido a Letizia de apostar por otras firmas diferentes a Carolina Herrera o Felipe Varela y a la vista salta que ha cambiado su vestidor por completo, para mal o para bien.