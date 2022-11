Leo Rico desvela toda la verdad sobre su relación profesional con la Reina Letizia

Si hay algo que ha destacado especialmente en la Reina Letizia durante los últimos meses, es sin duda alguna, su musculatura. En la gran mayoría de sus apariciones públicas, la consorte ha lucido una figura totalmente definida, fruto de una dieta muy estricta sumada a la constancia a la hora de realizar ejercicios. Tanto es así, que probablemente una de las últimas cuestiones más repetidas de los últimos meses no haya sido otra que la de quién será el entrenador o entrenadora personal que consigue que la esposa de Felipe VI luzca una imagen totalmente tonificada a sus 50 años.

Son muchos los nombres de expertos en el ámbito del ejercicio que han girado en torno a la madre de la Princesa Leonor, sonando con fuerza el de Leo Rico. Durante una emisión de EsRadio, Beatriz Cortázar aseguró que era este bombero el encargado de poner en forma a Doña Letizia a golpe de ejercicios, razón por la que en cuestión de días se ha convertido en uno de los personajes más sonados del panorama nacional, siendo cada vez más las personas que se han interesado por su día a día.

De esta manera, al supuesto entrenador de la Reina no le ha quedado más remedio que hacer uso de sus redes sociales para desmentir los rumores haciendo gala de su simpatía: “No soy entrenador. No ejerzo como tal por respeto a quienes se han formado y han trabajado para conseguir serlo. No estudié para ello y no he hecho ningún curso formativo en este campo. Mi profesión es bombero y sigo activo en la escala operativa”, confirmaba, aclarando así que está dispuesto a seguir con sus labores relacionadas con los incendios y la prestación de ayudas, sin tener intención alguna de desviar su camino profesional hacia el del entrenamiento personal nada más y nada menos que en Zarzuela con Doña Letizia como alumna.

No obstante, y teniendo en cuenta que su esposa es Eva Fernández, estilista de Palacio y mano derecha de la consorte, no era para nada descabellada la idea de que quizá la profesional habría ejercido como puente perfecto entre la Reina y el bombero, haciendo así que este último pudiera desempeñar su hobbie sin que estos datos trascendieran a la opinión pública. Pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad, ya que el funcionario no es quien habría elaborado las rutinas de Letizia ni mucho menos un programa de ejercicio específico para su cuerpo, aunque cabe destacar que él mismo cuenta con una figura también digna de mucho trabajo en el gimnasio. Tanto es así, que en numerosas ocasiones ha sido portada de Men’s Health, ofreciendo así a los lectores un sinfín de consejos sobre una alimentación saludable y tablas de ejercicios con los que conseguir un esculpido físico como el suyo, eso sí, siempre con esfuerzo y dedicación en cada actividad.