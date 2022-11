Lo que necesitas saber sobre la mascarilla de color, la mejor alternativa al tinte para las canas

Con el paso de los años, es totalmente normal que aparezcan en los cabellos las temidas canas. En algunos casos son más abundantes que en otros, pero lo cierto es que estos pelos blancos pueden llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza para las personas que no quieren teñirse mes a mes por si su melena se deteriora o se reseca. Y es que, aunque ya existen muchos tintes nutritivos con fórmulas que debilitan, en la menor medida de lo posible, el cabello, también hay otras opciones que podrían ser mucho más beneficiosas para tu pelo, y en este post te lo contamos.

Quizá no habías oído hablar de ellas, pero existen las mascarillas de color, las cuales son utilizadas durante el lavado de pelo y además de hidratar y acondicionar, aportan pigmentos de color que consiguen dar cierto tono a los cabellos naturales sin las necesidad de usar un tinte para conseguirlo. Una opción cada vez más demandada en el mercado que aporta un extra de hidratación, además de proteger el pelo de factores externos y darle un brillo perfecto.

Su aplicación es bastante sencilla: en primer lugar, tendrás que lavar tu pelo de manera habitual, y después aplicar esta mascarilla sobre el cabello húmedo, eliminando el exceso de agua con una toalla para que sea más fácil de extender por toda la melena y dejar un acabado que no sea demasiado intenso. Por otro lado, también cabe destacar que se pueden aplicar sobre el cabello seco, haciendo que el pelo absorba más el color y quede más intenso, ajustándose aún más a los resultados propios de un tinte.

Antes de comenzar con este pequeño cambio, tendrás que tener en cuenta que el color resultante dependerá principalmente de la base de tu cabello, ya que en el pelo claro siempre tiende a absorberse más el tono de la mascarilla en cuestión. También es importante saber que su aplicación no es permanente, así que irá disminuyendo su intensidad a medida que vayas lavando tu melena, dándote la oportunidad de cambiar a otro color que prefieras si el que has escogido en un primer momento no es el que querías.

Como no podía ser de otra manera, son muchas las marcas que ya se han puesto manos a la obra para sacar a la luz sus propias mascarillas de color, siendo una la que nos ha llamado especialmente la atención. Esta no es otra que la de Wella, disponible en una amplia gama de colores entre los que están los básicos como el chocolate, el cobrizo, el dorado, el rubio perlado, el helado, el caramelo o el rosado, y otros más fantasía como el azul, el menta, el rosa o el rojo, los cuales es preferible utilizar cuando hay una decoloración previa en el cabello y además, se deben dejar actuar por más tiempo. Su precio gira en torno a los 10 euros, así que si quieres un cambio de look que no sea totalmente drástico, esta será tu mejor opción.