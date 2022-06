Christoph Waltz será el director Billy Wilder en la película ‘Billy Wilder & Me’

La historia sobre el legendario director Billy Wilder llegará a la gran pantalla y Christoph Waltz será el encargado de asumir tal honor de encarnarlo. La película se titulará Billy Wilder & Me y se basará en el icónico libro sobre el cineasta Mr. Wilder & Me. El austríaco ganador de un dos Premios Oscar a mejor actor de reparto, encabezará la lista de un proyecto en el que, de momento, todavía no existe ninguna otra cabeza visible en el elenco.

No obstante, Waltz no es el único galardonado que abordará el proyecto. Christopher Hampton, guionista premiado con dos estatuillas por Las amistades peligrosas y El padre, adaptará la novela escrita por Jonathan Coe. En la dirección, el cineasta dos vece nominado al Oscar Stephen Frears será el encargado de narrar la historia del considerado por muchos como el mejor director de la historia del cine. Pero ¿cuál es la parte exacta de la vida del realizador nació en Sucha?

Billy Wilder & Me situará la historia en 1977, momento en el que Fedora, una joven no iniciada en el mundo del cine, viaja a Atenas para trabajar junto al legendario director. La mujer sabe muy poco sobre Wilder y su contribución al cine, pero pronto asume de él mucho más de lo que esperaba al descubrir todo el glamour y emoción que conlleva. Pero la estrella del cineasta comienza a desvanecerse cuando Hollywood derrumba la producción de su último sueño. Con ello, debe regresar a Alemania para obtener el dinero que le permita finalizar su historia, dejando las soleadas costas de Grecia para llegar a Munich, hasta donde Fedora lo seguirá. Poco a poco los dos se acercarán y Wilder compartirá todo su complejo mundo interior con la ingenua joven.

De la producción se sabe poco más, aunque Stephen Frears y Christoph Waltz revelaron algunas ideas sobre cómo se enfocará el biopic. “Europa y Hollywood. Hollywood y Europa. El dilema más interesante del cine”, dijo Frears y Waltz simplemente se hizo eco de una de las mejores frases del propio Wilder: “Tienes que tener un sueño para poder levantarte por la mañana”. Al actor de Malditos Bastardos los podremos disfrutar antes en el Pinocho de Guillermo del Toro en el que dobla al personaje conocido como el zorro y después en Dead for a Dollar, un western de Walter Hill.