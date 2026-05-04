Vox destaca el ‘pinchazo’ del Correllengua 2026: «Cada vez son menos»

«Es increíble como cada vez son menos. Y se lo digo tras muchos años en el tema lingüístico». Manuela Cañadas, portavoz del grupo parlamentario Vox, ha destacado este lunes el bajón de participación en el Correllengua de este año. Interpelada por periodistas por los «miles de personas» que acudieron a la concentración de este domingo, Cañadas ha respondido ajustando las expectativas: «A mí me ha parecido que cada vez son menos», ha respondido.

Por su parte, el portavoz de los separatistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, los actos del Correllengua demostraron «el enorme compromiso de miles de personas» con el catalán frente a «los discursos de odio de aquellos que pretenden dividir y ensuciar».

el Correllengua 2026 en Palma prometía ser una gran exhibición de músculo cultural y reivindicación lingüística, pero acabó convertido en un sonoro fracaso de convocatoria que ni sus propios organizadores han podido disimular. El acto central, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua y la Obra Cultural Balear dejó una imagen incómoda en plena Plaza de España: amplios espacios vacíos y una asistencia muy por debajo de lo esperado. Los más optimistas pensaban que iban a congregar más de 5.000 personas y el fracaso ha sido histórico no consiguiendo llegar a 1000 o 1.550 personas.

Las cifras hablan por sí solas. Según estimaciones presenciales, apenas 1.500 personas acudieron al evento, una cantidad que no alcanzó ni de lejos para llenar un cuarto de una plaza de tamaño medio. La escasa asistencia al Correllengua 2026 contrasta frontalmente con la campaña previa, que buscaba proyectar una movilización masiva en defensa de la lengua. La realidad fue otra: un acto deslucido, sin capacidad de arrastre y con un ambiente muy alejado de cualquier imagen de éxito. Y eso que este evento cuenta con numerosas subvenciones de dinero público y el supuesto apoyo incondicional de Cataluña, Valencia y Baleares.

El tropiezo no se limitó al plano físico. En el terreno digital, donde hoy se mide buena parte del impacto real, el resultado fue incluso más revelador. La retransmisión en YouTube del Correllengua 2026 online apenas logró superar los 80-90 espectadores simultáneos en su momento más simbólico, la entrada de la llama. Un dato que evidencia la desconexión con el interés ciudadano, incluso entre su potencial público afín.