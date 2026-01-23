Vox carga contra los ayuntamientos de Mallorca que apoyan la juerga pancatalanista del Correllengua

Vox en el Consell de Mallorca ha rechazado la ampliación del Correllengua 2026 a numerosos municipios de la isla, un evento que este jueves fue presentado como cultural pero que, a juicio de este grupo en la institución insular, «está impulsado por entidades con una trayectoria vinculada al separatismo y al pancatalanismo, y que utiliza la lengua como instrumento político excluyente».

Desde Vox se han pronunciado así, en una nota de prensa, en la que se ha advertido de que «el Correllengua no responde a un planteamiento cultural integrador, sino que refuerza una visión identitaria que contribuye al arrinconamiento del español, lengua oficial y común de todos los ciudadanos, pese a formar parte esencial de la realidad social y lingüística de Mallorca».

El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, ha planteado que, «no se está ante un acto cultural neutral, sino ante una iniciativa con una clara carga ideológica». Pues, según ha continuado, «el Correllengua está organizado por colectivos con un largo historial de activismo político que utilizan la lengua como herramienta para imponer un determinado proyecto identitario».

En este sentido, Gil ha advertido que «la defensa de una lengua no puede hacerse a costa de otra». «Promover el catalán no puede servir como excusa para relegar el español», ha subrayado el portavoz adjunto de Vox en el Consell, lamentando que «cuando en actos respaldados por ayuntamientos una de las lenguas oficiales desaparece, no se fomenta la convivencia, sino la exclusión».

Desde Vox han considerado así «especialmente preocupante» que diversos ayuntamientos destinen recursos municipales a este tipo de iniciativas, priorizando eventos, a su juicio, «de marcado contenido ideológico» frente a lo que han considerado «las necesidades cotidianas de los vecinos». «Los gobiernos municipales deben explicar por qué utilizan dinero público para financiar actos identitarios en lugar de destinarlo a cuestiones prioritarias como la vivienda, la seguridad, la limpieza o los servicios sociales,» ha añadido Gil.

Desde la formación se ha denunciado por lo tanto que el Correllengua se ha consolidado como «un instrumento de proyección política, donde se normaliza la exclusión del español y se utilizan las instituciones como altavoz de una agenda que no representa a la sociedad mallorquina», ha reprochado.

«Las administraciones públicas tienen la obligación de actuar con neutralidad y de garantizar la igualdad real entre las lenguas oficiales. No pueden ponerse al servicio de organizaciones que fomentan la división social y territorial,» ha afirmado el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca.

Finalmente, desde el grupo Vox en la institución insular han reafirmado su compromiso con «la libertad lingüística, la neutralidad institucional, la igualdad entre las lenguas oficiales y la defensa del español», y han anunciado que «seguirá denunciando cualquier utilización de recursos públicos municipales para promover agendas ideológicas que dividan a la sociedad».