Martín Berasategui (66), chef: «Las judías verdes más ricas no llevan jamón, se hacen con dos huevos y tomate»

Las judías verdes más ricas no llevan jamón, se hacen con dos huevos y tomate, siguiendo la receta de Martín Berasategui. Un buen aliado de una serie de cambios que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia a la hora de cocinar que va incluyendo el sabor de un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Tocará saber qué es lo que podemos hacer con unas simples judías verdes que son el eje central de una receta espectacular.

Con dos huevos y tomate podremos conseguir un extra de buenas sensaciones, con lo cual, tocará conocer en primera persona qué es lo que podremos conseguir en este momento, sabiendo que podremos empezar a tener en estos días de los que cada elemento cuenta. Esta mezcla de sabores y de ingredientes naturales puede acabar generando un plato maravilloso. Siendo un buen aliado del plus de buenas sensaciones que podría acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Ha llegado el momento de crear un buen bocado saludable, estas judías verdes son de las más ricas que pueden ser esenciales.

Las judías verdes no llevan jamón

El jamón es un ingrediente que no tiene por qué estar en esta receta que lo tiene todo y más para triunfar. Este tipo de ingrediente puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Estas judías que están siendo de temporada, pueden darnos ese toque de alegría que tenemos por delante y que podría acabar siendo esencial. Este tipo de detalles que pueden convertirse en un extra de buenas sensaciones que pueden acabar siendo esenciales.

Sin duda alguna, podremos preparar con una base de verdura, un extra de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica en estos días en los que cada ingrediente cuenta o puede crear una receta de esas impresionantes.

Un experto como Martín Berasategui no duda en darnos una mezcla de ingredientes que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta receta puede ser una de las más destacadas en estos días en los que nos apetece algo saludable y delicioso.

Esta es la receta de Martín Berasategui de judías verdes con tomate y huevo

Unos ingredientes básicos son los que se convierten en la mejor opción posible para una receta de esas que realmente pueden acabar siendo esenciales. Martín Berasategui nos presenta una combinación de ingredientes de esos que pueden impresionar en estos días que tenemos por delante.

Te proponemos una receta de esas que impresionan y que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que nos apetece cuidarnos un poco más.

Ingredientes:

1 kilo de judías verdes

4 patatas

2 tomates

1 zanahoria

Bacon (opcional)

Agua

Sal

Aceite de oliva

Salsa de tomate casera

Cómo preparar judías verdes con patatas y tomate