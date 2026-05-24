El arroz blanco perfecto no se hace con agua y los chefs expertos lo avalan: los ingredientes que muchos pasan por alto

Los ingredientes que muchos pasan por alto, el arroz blanco perfecto no se hace con agua y los chefs expertos lo avalan. Este alimento que ha ayudado a la humanidad a sobrevivir en épocas difíciles, que es capaz de empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden ser claves. Este arroz que tanto nos gusta y que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Este tipo de arroz puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que puede acabar siendo esencial en estos días en los que cada punto cuenta.

No sólo debes darle al arroz esa agua que ayudará a que se cocine, sino que debes prepararlo para convertirlo en un plato de restaurante que puede quedar especialmente bien cocinado. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ciertos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada punto cuenta. Los chefs expertos lo avalan y nos sumergen en unos ingredientes que pueden ser esenciales que tengamos en nuestra cocina.

No se hace con agua el arroz blanco

Los chefs profesionales no dudan en darnos una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. En España somos expertos en hacer realidad una serie de recetas que llegan a toda velocidad y eso quiere decir que puede acabar siendo esencial.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una receta de esas que pueden ser las que nos marcarán de cerca. Este arroz que tenemos en casa y que nos cuesta relativamente poco, tocará mezclarse con algunos ingredientes más para que acabe siendo de lo más especial.

El agua no tiene por qué ser lo único que le añadimos al arroz para que se cocine, sino que necesitamos incorporar algunos ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que las ensaladas y el arroz blanco cobra un importante protagonismo.

Para hacer que este simple ingrediente cobre un importante protagonismo en unas jornadas en las que tocará empezar a cuidar este arroz blanco que podemos cocinar de una forma diferente.

Estos son los ingredientes que usan los chefs profesionales y pasas por alto

A la hora de preparar esa agua para cocinar un arroz blanco, empezaremos cocinando un detalle esencial que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia que puede ser esencial en estos días en los que cada bocado cuenta. Un buen arroz empieza por añadir unas hojas de laurel al agua.

Sin olvidarnos de este aceite de oliva que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días ese sabor y detalle que acabará marcando esta diferencia. Será cuestión de ponernos manos a la obra con esta combinación de alimentos que pueden ser esenciales.

Ingredientes:

2 hojas de laurel

1 taza de arroz

2 tazas de agua

1 diente de ajo

1 pellizquito de sal

Aceite de oliva

Elaboración:

Comenzaremos echando un chorrito de aceite de oliva en una olla (bastará con que cubra el fondo de ésta). Ponemos a fuego medio y dejamos que vaya cogiendo temperatura. Mientras, pelamos el diente de ajo y lo cortamos en láminas de grosor medio. Reservamos. Recomendación: A la hora de partir el ajo procurad no hacer esas láminas ni demasiado finas, ya que se quemarían enseguida, ni muy gruesas porque se tostaría por los lados pero el centro quedaría totalmente crudo. Lo añadimos al aceite y subimos el fuego. Removemos y mantenemos hasta que éstos empiecen a dorarse, momento en que agregaremos el arroz y continuaremos removiendo para que se impregne bien del resto de ingredientes. Echamos un pellizquito de sal, movemos e incorporamos (con mucho cuidado) el agua. Removemos para que arroz se mezcle bien con el agua y, una vez saquemos la cuchara, no volveremos a manipularlo. Bajamos a fuego medio, tapamos y dejamos un par de minutos (o hasta que el agua rompa a hervir), solo entonces, retiraremos la tapa, bajaremos a fuego suave y mantendremos durante unos 15 minutos (tiempo en que se evaporará todo el agua). Transcurrido este tiempo, sacamos, dejamos reposar 1 minuto y servimos. ¡Y ya tendremos nuestro arroz blanco perfecto para comerlo tal cual o acompañar todo aquello que se nos ocurra!

Puedes crear una maravillosa ensalada con una mezcla de ingredientes sencillos, zanahoria, guisantes o un poco de tortilla francesa casera, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada bocado puede ser esencial. Descubre lo mejor de esta receta básica con un plato que te enamorará.