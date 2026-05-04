Gobierno y astrónomos instan a los españoles a prepararse: España será el único país europeo donde será visible este fenómeno astronómico único
Este fenómeno astronómico será el primero total visible desde España, pero ocurrirá al atardecer
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El eclipse lunar de agosto de 2026 ocurrirá con el Sol muy bajo, casi en el horizonte. Esto significa que no bastará simplemente con estar en España para poder disfrutar de este fenómeno. Este hecho astronómico será único, pero también se deberá estar preparado para poder disfrutar de él.
Un eclipse histórico
El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, un evento extremadamente raro que no se repetía desde principios del siglo XX.
En España, el eclipse se podrá disfrutar en ciudades como La Coruña, Oviedo, Zaragoza o Valencia, lo que convertirá al país en uno de los mejores lugares para poder observar este fenómeno astronómico.
Ocurrirá al atardecer
A diferencia de la mayoría de los eclipses, este se producirá cuando el Sol esté en una posición muy baja, cuando esté a punto de ponerse.
Esto implica que la visibilidad de este fenómeno dependerá completamente del horizonte. Es decir, si hay obstáculos como edificios, montañas o árboles, el eclipse podría no verse; por eso es importante estar en lugares altos, donde no haya obstáculos visuales.
España, el mejor lugar para verlo
España destaca porque combina dos factores clave. En primer lugar, su ubicación clave, ya que se encuentra dentro de esa franja de totalidad donde se va a poder ver el eclipse. También cuenta con unas buenas condiciones meteorológicas frente a otras zonas donde también se va a ver el eclipse, como Islandia.
Esto ha llevado al Gobierno y a la comunidad científica a preparar este evento con antelación, ya que está previsto que haya grandes desplazamientos y un gran interés internacional.
Mucho más que un eclipse
Este fenómeno tiene algo que lo hace único y es que España será uno de los pocos lugares en los que millones de personas podrán ver cómo el Sol desaparece por unos minutos para volver a salir y después ponerse para dar paso a la noche.
Eso significa que, por primera vez en más de 100 años, habrá en el cielo de España un gran espectáculo visual que solo dependerá de algo tan simple como saber mirar en la dirección correcta.