Novedades sobre el cometa 3I/ATLAS: Japón descubre una mutación en su composición al acercarse al sol

El cometa 3I/ATLAS vuelve a sorprender a la comunidad científica. Un equipo de investigadores japoneses ha confirmado que este objeto, procedente de fuera del sistema solar, ha experimentado una «mutación» en su composición al acercarse al Sol, un fenómeno que podría revolucionar lo que sabemos sobre la formación de planetas en otras galaxias.

Visitante de otro sistema solar

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto en julio de 2025 y es el tercer objeto interestelar que ha sido detectado atravesando nuestro sistema solar, tras Oumuamua y 2I/Borisov. Su trayectoria, completamente distinta a la de los cometas habituales, demuestra que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que simplemente está de paso antes de regresar al espacio profundo.

Esto lo convierte en una pieza clave para poder estudiar materiales que se forman en entornos completamente diferentes al nuestro, algo que la ciencia apenas ha podido analizar hasta ahora.

Hallazgo que ha sorprendido

Observaciones recientes realizadas por un equipo japonés han detectado mutaciones en la composición del cometa antes y después de su aproximación al Sol. En concreto, han cambiado las proporciones de gases como el dióxido de carbono y el agua presentes en la nube que lo rodea.

Este tipo de transformaciones no son habituales en todos los cometas y sugiere que el objeto está liberando materiales internos que hasta ahora pertenecían ocultos bajo su superficie.

¿Por qué ocurre este cambio?

Los científicos explican que, al acercarse al Sol, el aumento de temperatura provoca la evaporación de los hielos del cometa, liberando gases y diferentes partículas al espacio.

Sin embargo, en el caso de 3I/ATLAS, este proceso parece haber expuesto capas más profundas con una composición distinta a la externa. Durante millones de años, su superficie habría estado alterada por la radiación cósmica, creando una especie de «corteza» que ahora se rompe al calentarse, dejando al descubierto su interior.

Un misterio que abre nuevas preguntas

El caso de 3I/ATLAS demuestra que todavía sabemos muy poco del espacio y en concreto de los objetos que llegan desde fuera del sistema solar. Cada nuevo dato plantea nuevas preguntas sobre su origen, composición y su evolución. Lejos de cerrar el misterio, este descubrimiento lo amplía, ya que recuerda que el universo sigue siendo un territorio lleno de incógnitas donde incluso un pequeño cometa con una «mutación» puede cambiar lo que creíamos saber.