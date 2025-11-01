Qué es lo que está pasando realmente con el cometa 3I/ATLAS: toda la verdad sobre su origen extraterrestre

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto por un telescopio de la NASA en julio de 2025. Es tendencia en internet esta semana de principios de noviembre. A continuación te explicamos por qué este cuerpo celeste está causando tanto revuelo entre los astrónomos y curiosos. El cometa 3I/ATLAS se ha convertido en tendencia esta semana, despertando la curiosidad de astrónomos y aficionados al espacio en todo el mundo.

Descubierto en julio de 2025 por un telescopio de la NASA, este cometa no solo destaca por su belleza en el cielo nocturno, sino también por su origen: se trata de un cuerpo interestelar, lo que significa que proviene de fuera de nuestro sistema solar.

Un visitante de otro sistema estelar

A diferencia de los cometas habituales que orbitan alrededor del Sol, 3I/ATLAS viaja a través del espacio desde otra estrella. Este tipo de objetos es extremadamente raro: desde la detección de ‘Oumuamua en 2017, apenas se han confirmado unos pocos visitantes interestelares. Su estudio ofrece pistas únicas sobre la composición de otros sistemas planetarios y los procesos que ocurren fuera de nuestra vecindad cósmica.

Características del cometa 3I/ATLAS

El cometa fue identificado por su trayectoria y velocidad inusual, que no coincide con los objetos nativos del Sistema Solar. Además, los telescopios han registrado actividad típica de cometas, como una coma brillante y una larga cola de polvo y gas, que lo hacen visible incluso con instrumentos modestos desde la Tierra.

Por qué está causando revuelo en internet

El interés en 3I/ATLAS no se limita a la comunidad científica. Las redes sociales y foros de astronomía se han llenado de imágenes y simulaciones del cometa, con personas compartiendo sus observaciones y calculando su paso cercano a la Tierra. Los astrónomos destacan que su estudio podría revelar secretos sobre la formación de otros sistemas estelares y la composición de cuerpos que no se originaron en nuestro entorno solar.

Cómo observar el cometa

Aunque aún no se encuentra al alcance del ojo desnudo, 3I/ATLAS puede observarse con telescopios amateurs de mediano alcance. Los expertos recomiendan consultar aplicaciones astronómicas y mapas del cielo para seguir su trayectoria, que cambiará rápidamente debido a su alta velocidad interestelar.