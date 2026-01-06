Encuentran el cuerpo de un niño y parte del barco en el que naufragó la familia valenciana en Indonesia

Los equipos de rescate han encontrado el cuerpo de un niño, aún sin identificación oficial, y el pecio del barco en el que naufragó una familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia el pasado 26 de diciembre, según ha confirmado un portavoz de las familias afectadas.

Por el momento, no hay identificación oficial del cuerpo hallado en la zona en la que naufragó el barco. Del mismo modo, aún no se sabe aún si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda tras estos últimos acontecimientos.

El pasado domingo se encontró el cuerpo del padre, Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor, de 12 años.

La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue hallada con vida tras el naufragio, al igual que una de las hijas de ella, que ya se encuentra en España.

Con la localización del cuerpo de un niño faltaría por recuperar el del otro menor: uno era hijo de Andrea y otro de Fernando.