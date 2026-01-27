Francia será el primer país de Europa en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

«El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años», dice el artículo 1, que ha sido reescrito en una enmienda similar a la que se propuso en un principio para conseguir el apoyo mayoritario. En concreto, ha recibido 116 votos a favor del Gobierno, la alianza formada por Agrupación Nacional y Unión de Demócratas por la República (UDR), los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes.

De esta forma, Francia está a un sólo paso de ser el primer país de Europa que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores, una restricción que ya se ha implementado en Australia, que fue el primero del mundo (en su caso a menores de 16). Tras recibir luz verde este martes por la tarde, el texto pasará al Senado a mediados del mes de febrero, donde se aprobaría definitivamente.

La Asamblea Nacional debatirá también este martes la prohibición de los teléfonos móviles en los liceos -los centros en los que los franceses estudian los últimos años de educación secundaria-, como ya se hace en colegios y escuelas.

Macron ha celebrado el apoyo de la cámara a esta medida que cumple con «lo que recomiendan los científicos y lo que exigen abrumadoramente los franceses».

«Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores», ha desarrollado el jefe del Elíseo.