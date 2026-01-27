Francia será el primer país de Europa en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años
Será, también, el segundo del mundo en implementar esta prohibición a las redes sociales, después de Australia
Macron: "Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas"
La Asamblea Nacional francesa ha aprobado prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que le convertirá en el primer país de Europa en hacerlo. Una amplia mayoría del hemiciclo ha apoyado el artículo central de un proyecto de ley que tiene el respaldo del Gobierno y del presidente Emmanuel Macron. El texto se adoptará este martes y entrará en vigor el 1 de septiembre de este año, por lo que se aplicaría a partir del próximo curso.
Sólo la formación de izquierdas Francia Insumisa se ha opuesto a la medida, mientras que los socialistas, en su mayoría, han optado por la abstención. El proyecto de ley recoge también la obligatoriedad de los proveedores de redes sociales de garantizar «que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva». Para ello, suma igualmente la prohibición de promocionar «productos o servicios que puedan perjudicar la salud física o mental en redes sociales diseñadas» para estos menores.
«El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años», dice el artículo 1, que ha sido reescrito en una enmienda similar a la que se propuso en un principio para conseguir el apoyo mayoritario. En concreto, ha recibido 116 votos a favor del Gobierno, la alianza formada por Agrupación Nacional y Unión de Demócratas por la República (UDR), los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes.
De esta forma, Francia está a un sólo paso de ser el primer país de Europa que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores, una restricción que ya se ha implementado en Australia, que fue el primero del mundo (en su caso a menores de 16). Tras recibir luz verde este martes por la tarde, el texto pasará al Senado a mediados del mes de febrero, donde se aprobaría definitivamente.
La Asamblea Nacional debatirá también este martes la prohibición de los teléfonos móviles en los liceos -los centros en los que los franceses estudian los últimos años de educación secundaria-, como ya se hace en colegios y escuelas.
Macron ha celebrado el apoyo de la cámara a esta medida que cumple con «lo que recomiendan los científicos y lo que exigen abrumadoramente los franceses».
«Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores», ha desarrollado el jefe del Elíseo.
Temas:
- Francia
- Redes sociales