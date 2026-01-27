La Sanidad vasca pone vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés

El Servicio Vasco de Salud ha administrado vacunas caducadas «recientemente» a 253 personas, la mayoría de ellas bebés, según ha confirmado la propia institución sanitaria este martes 27 de enero. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B, pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado. Es decir que protege de seis enfermedades.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco Alberto Martínez, del PNV, deberá responder por los graves fallos en la trazabilidad de las dosis hexavalentes, mientras se inicia la revacunación de los afectados.

En un comunicado, la Dirección de Salud Pública ha señalado que la situación «no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso», y que todos los casos están identificados. Además, se está contactando de manera directa con las familias para ofrecerles información y las indicaciones necesarias.

Exigencia de explicaciones

El caso ha sido denunciado por EH Bildu, que registró una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, alertando de que se habían administrado vacunas caducadas a decenas de niños. La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa, ha subrayado que los menores afectados «se encuentran desprotegidos frente a seis enfermedades que pueden ser graves» y que la situación no se trata de un error aislado, sino de un grave problema de organización y funcionamiento dentro de Servicio Vasco de Salud.

EH Bildu ha criticado que, en algunos casos, incluso se llegó a administrar una segunda dosis caducada y que no se ha realizado un seguimiento adecuado de la trazabilidad de la caducidad de las vacunas, incumpliendo los procedimientos y protocolos establecidos.

Revacunación y medidas de seguridad

Tras conocer la denuncia, Servicio Vasco de Salud ha confirmado los hechos y ha iniciado un plan de revacunación para todos los afectados. Los centros sanitarios han comenzado a contactar con las familias para administrar una nueva dosis de la vacuna hexavalente y garantizar así la máxima protección.

Además, la institución ha consultado el caso con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) y con el fabricante del lote caducado, siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública.

Desde Salud Pública se ha transmitido un mensaje de tranquilidad, recordando que no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis y que todos los casos están controlados.

El alcance del error

Las vacunas caducadas se han administrado en 12 de las 13 las organizaciones sanitarias integradas del País Vasco, afectando prácticamente a todo el territorio vasco. El impacto en bebés y niños pequeños ha generado preocupación entre las familias, que han exigido explicaciones sobre cómo pudo ocurrir un fallo de este tipo en la sanidad pública.

El escándalo ha puesto en evidencia deficiencias en la organización y control de la cadena de vacunas, y la necesidad de reforzar los protocolos de trazabilidad para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.