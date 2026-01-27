Fact checked

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la retirada del estatus de país libre de sarampión a España, una certificación que el país mantenía desde 2017 y que ahora se ha perdido debido a un repunte preocupante de casos y a una caída de las coberturas vacunales. Esta decisión representa un duro revés para las políticas de salud pública llevadas a cabo por la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha encendido las alarmas sobre la gestión de la vacunación y la prevención de enfermedades que ya se creían superadas.

Según el Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, en 2025 España registró aproximadamente 397 casos de sarampión, casi el doble que en el año anterior. Este aumento significativo de casos indica, según la OMS, la posible reanudación de la transmisión sostenida del virus en el territorio español, lo que contraviene los criterios necesarios para mantener el estatus de eliminación endémica.

La retirada del estatus no es un hecho aislado: otros países europeos como el Reino Unido, Austria, Armenia y Azerbaiyán han sufrido un retroceso similar tras el auge de la enfermedad en toda la región. Europa ha experimentado un incremento generalizado de casos de sarampión, impulsado por la caída de las tasas de vacunación y la circulación del virus fuera de países tradicionalmente libres de esta infección.

Incidencia en España y caída de la vacunación

El Instituto de Salud Carlos III y los informes epidemiológicos muestran que en 2025 se notificaron cerca de 397 casos de sarampión en España, frente a los 217 registrados en 2024 y apenas 11 en 2023. Este salto de cifras refleja un patrón claro de recuperación del virus que había sido prácticamente inexistente en años recientes.

Las coberturas vacunales —especialmente las que miden la proporción de población que ha recibido las dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubeola)— han disminuido en varias comunidades autónomas en los últimos años. Entre 2019 y 2024, la cobertura de la primera dosis bajó en la mayoría de territorios, y la de la segunda también retrocedió en numerosas regiones, incluso por debajo del umbral recomendado para mantener la inmunidad colectiva.

Este descenso de las tasas de vacunación se ha vinculado a varios factores, como las interrupciones en los servicios de salud durante la pandemia de covid, la desconfianza creciente hacia las vacunas promovida por movimientos antivacunas y las dificultades para llegar a ciertos grupos poblacionales.

El papel de la inmigración y la importación de casos

Parte de los brotes detectados en España se han relacionado con casos importados desde países con epidemias activas, como Marruecos o Rumanía, donde el virus circula con mayor intensidad. En estos escenarios, cuando el sarampión llega a comunidades con personas no vacunadas o con protección incompleta, puede generar brotes locales significativos.

Aunque es importante subrayar que la mayoría de los casos importados no necesariamente implican un fallo en las fronteras sanitarias per se, sí demuestran que la movilidad internacional y la mezcla de poblaciones con diferentes niveles de inmunización pueden favorecer la reintroducción del virus en entornos donde se había controlado.

El sarampión: altamente contagiosa

El sarampión es una infección viral extremadamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire a través de gotas respiratorias o al toser y estornudar. Una persona infectada puede contagiar a cualquier individuo susceptible que comparta espacios cerrados, y el virus puede permanecer activo en el ambiente y en superficies hasta dos horas después de que la persona infectada haya abandonado el lugar.

La enfermedad suele comenzar con síntomas similares a los de un resfriado —fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos— seguidos de una erupción característica en la piel. Aunque para muchas personas el curso puede ser leve, el sarampión puede causar complicaciones graves, incluyendo neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La vacunación con dos dosis de la vacuna triple vírica es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y detener su transmisión en la comunidad. Las autoridades sanitarias recomiendan que al menos el 95 % de la población esté vacunada con ambas dosis para lograr y mantener la inmunidad colectiva necesaria para impedir brotes sostenidos.