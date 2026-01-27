El guiso invernal apto para vegetarianos de las abuelas murcianas que nadie conoce en el resto de España

La gastronomía española está llena de platos de cuchara perfectos para el frío. Pero lo que poca gente sabe es que en el este de la península también hay productos invernales geniales. En Murcia tienen un buen ejemplo de ello.

De entre las recetas humildes nacidas de la necesidad y de la cocina de aprovechamiento, hay una que se ha convertido en patrimonio murciano: el guiso de trigo picado.

El momento de mayor consumo se produce durante los días de Cuaresma, pero lo cierto es que este guiso empieza a colarse en las cocinas murcianas cuando llegan los meses de frío. Cocinarlo lleva bastante tiempo, pero te aseguro que merece la pena.

Por qué el guiso de trigo picado ha triunfado en Murcia contra el frío

El trigo picado forma parte del recetario más antiguo de la Región de Murcia. Era habitual prepararlo los viernes de Cuaresma y durante la Semana Santa, cuando la tradición marcaba abstinencia de carne.

También se cocinaba en los últimos meses de frío, coincidiendo con la llegada de determinadas verduras de la huerta. Es decir, su preparación estaba ligada al ritmo de la religión y del campo.

Por ello en cada casa tenían su propia receta dependiendo de qué tenían al alcance. Eso ha hecho que cada guiso de trigo picado sea diferente y que se haya transmitido de generación en generación.

Por ejemplo, en algunas versiones añaden alubias blancas, en otras un toque de hierbabuena o incluso pera. Todo ello da lugar a elaboraciones muy próximas a la popular olla gitana. Esa flexibilidad ha permitido que el guiso haya sobrevivido al paso del tiempo sin perder su identidad.

Los ingredientes que necesitas para preparar el plato invernal favorito de Murcia

El secreto del trigo picado está en su sencillez. Los ingredientes básicos son el trigo en grano entero y los garbanzos, a los que se suman verduras como cebolla, tomate maduro, patata, calabaza, judías verdes planas y alcachofas.

Todo ello se adereza con pimentón dulce, unas hebras de azafrán, sal y aceite de oliva virgen extra. De hecho, se trata de una receta bastante sencilla; el problema es el tiempo que se necesita para prepararla.

Otro motivo por el que es perfecto para los meses de invierno es que es un plato muy completo desde el punto de vista nutricional. Aporta hidratos de carbono complejos, proteínas vegetales y una gran cantidad de fibra, lo que lo convierte en un guiso saciante y equilibrado.

Al no llevar carne ni embutidos, también es apto para dietas vegetarianas y especialmente adecuado como plato único.

Cómo copiar la verdadera receta de guiso de trigo picado de Murcia en invierno

La elaboración requiere tiempo y paciencia. El trigo y los garbanzos deben ponerse en remojo la víspera, cada uno por separado. Al día siguiente se cuecen en agua fría entre una hora y una hora y media, hasta que estén bien tiernos.

Mientras tanto, se preparan las verduras y se elabora un sofrito con cebolla picada, tomate rallado y pimentón. Cuando las legumbres están listas, se incorpora el sofrito a la olla, seguido de la patata y la calabaza.

Tras unos quince minutos de cocción, se añaden las judías verdes y las alcachofas, dejando que el guiso hierva a fuego lento al menos media hora más.

El reposo final tiene que durar unos diez minutos. Es clave para que los sabores se asienten. El resultado es un guiso humilde, profundo y reconfortante.