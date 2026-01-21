Ni sal ni azúcar: el ingrediente que tienes en tu cocina y que cambia por completo el sabor de la salsa de tomate

Hay un ingrediente que tienes en tu cocina que lo cambia todo por completo, el sabor de la salsa de tomate nunca será igual, no tendrás que usar, ni sal ni azúcar. Es importante tener en mente algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Cada vez es más importante un básico que se ha convertido en nuestro mejor aliado de un cambio de tendencia esencial en estos días que tenemos por delante.

La salsa de tomate la podemos cocinar al momento o congelar, es un básico que se necesita en toda cocina y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que necesitamos crear la base de la mayoría de nuestros platos. Merece la pena invertir en una serie de ingredientes que pueden acabar mezclándose hasta darnos algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, un cambio de ciclo llega a nuestro día a día para hacernos descubrir un truco infalible. Una salsa de tomate como la del mejor restaurante del centro de Roma es posible con este ingrediente.

Ni azúcar ni sal

Incorporar azúcar a la salsa de tomate es algo que hacemos para corregir una acidez que puede eliminarse sola. Las prisas nunca son buenas y debemos tener en cuenta que trabajamos con una base, el tomate que tiene un dulzor muy intenso, al ser una fruta.

Cambia por completo el sabor de la salsa de tomate este ingrediente

El bicarbonato se ha convertido en el ingrediente que tienes en tu cocina que puede darte un sabor perfecto. Potenciando los matices de un tomate que puede acabar siendo la antesala de algo más. De un importante cambio de tendencia que deberemos tener en mente en estos días que tenemos por delante.

Te proponemos probar este truco en una receta de salsa de tomate tradicional, para comprobar si realmente nos aparece una buena base de ingredientes. Una combinación adecuada para obtener aquello que necesitamos y más en estos días en los que disponemos de más tiempo para nuestro día a día.

Ingredientes:

2 kg de tomates pera

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde italiano

1 poquito de orégano

1 poquito de perejil fresco

1 cucharada de azúcar blanco

½ cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Cómo preparar la receta de salsa de tomate casera auténtica de la abuela