La UDEF encontró 100.000 € en efectivo en el domicilio del presidente de la rescatada Plus Ultra en La Moraleja

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró un botín de 100.000 euros en efectivo escondidos en la casa del presidente de la rescatada aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en pleno corazón de La Moraleja, uno de los enclaves más exclusivos de Madrid.

El hallazgo, según ha podido saber OKDIARIO, se produjo durante un registro domiciliario que formaba parte de una operación contra blanqueo de capitales que acabó con la arresto de Martínez Sola, el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, y ‘Julito’ Martínez Martínez, presunto testaferro del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras pasar unos días en el calabozo, los tres detenidos quedaron en libertad provisional, aunque con estrictas medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar territorio español y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado para firmar.

La investigación está impulsada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que en 2023 decidió archivar la causa sobre las presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en plena pandemia, una inyección de dinero público que levantó ampollas y alimentó sospechas que ahora, casi dos años después, vuelven a poner a la aerolínea en el centro de la diana judicial.

Aunque aquel caso se cerró, la justicia ha decidido ahora investigar una derivada de dicho rescate. Los pesquisas se centran en averiguar si la compañía utilizó esa ayuda pública como devolución de préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.

Un chalet de Canvey Island

Las tres sociedades opacas que, según los investigadores, realizaron préstamos por cerca de 1,3 millones de euros a Plus Ultra entre 2020 y 2021 —justo antes de su rescate por el Gobierno de Pedro Sánchez— tienen como dirección de operaciones un chalet ubicado en Canvey Island, una pequeña isla de Inglaterra en el estuario del río Támesis.

Estas empresas (Wailea Investment Limited, Allpa Wira Trading UK Limited y Valerian Corporation Limited), vinculadas al considerado cabecilla de la trama contable del caso, el holandés Simon Leendert Verhoeven, comparten domicilio en Eastern Esplanade, según datos del registro mercantil británico Companies House consultados por OKDIARIO.

La Policía judicial está rastreando las operaciones de esta trama —en la que también figura como investigado el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu— sobre estos préstamos millonarios, un dinero que luego fue devuelto por Plus Ultra tras recibir los 53 millones de euros del controvertido rescate del Ejecutivo de Sánchez en marzo de 2021.

Martínez Sola y Air Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, archivó en junio de 2007 —entonces como juez de la Audiencia Nacional— una investigación por presunta estafa contra Julio Miguel Martínez Sola, fundador de Plus Ultra y en aquel momento adjunto a la presidencia de Air Madrid, tras el colapso de la aerolínea que dejó tirados a 420.000 viajeros.

Martínez Sola era el hombre de confianza del presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, cuando la compañía cerró abruptamente en diciembre de 2006, obligando al Ministerio de Fomento a destinar cinco millones de euros para alquilar aviones y repatriar a los cientos de miles de clientes afectados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras asociaciones denunciaron a los directivos, imputándoles delitos de estafa y fraude a los consumidores por la venta de billetes pese a conocer el inminente cierre de la aerolínea. A Carrillo y Martínez Sola se les atribuyó haber engañado deliberadamente a los clientes.

Sin embargo, Marlaska —actual ministro del Interior— acordó el sobreseimiento libre al considerar que no existía «indicio alguno de criminalidad», una decisión que ahora cobra relevancia tras la detención de Martínez Sola por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.