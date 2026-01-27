El PNV da dos meses a Sánchez para quedarse con la gestión de los aeropuertos y el control de la inmigración

El PNV ha dado dos meses a Pedro Sánchez este martes 27 de enero para quedarse con la gestión de los aeropuertos y el control de la inmigración. El presidente socialista Pedro Sánchez ha recibido este martes en Moncloa al presidente del Gobierno del País Vasco, Imanol Pradales. Durante su vista, le ha dado a Sánchez dos meses para el traspaso de las competencias citadas.

Con el plazo vencido para completar el Estatuto de Guernica, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha concedido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dos meses más para avanzar en la denominada «agenda bilateral entre el País Vasco y la Administración central». Así lo ha anunciado el lehendakari Imanol Pradales al término de la reunión que ambos han mantenido en Moncloa, en la que han realizado un análisis detallado de los compromisos cumplidos y de los pendientes en los últimos 18 meses.

«Son más los cumplimientos que los incumplimientos. Valoramos positivamente los avances», ha señalado Pradales, adoptando un tono más moderado que en su anterior encuentro en julio. Entonces, exigió a Pedro Sánchez que «pusiera orden» en el Consejo de Ministros respecto a los compromisos con el País Vasco.

El pasado 15 de enero, el Gobierno de Pedro Sánchez ya confirmó el regalo al PNV de la gestión de las ayudas al desempleo. Esta concesión se produjo sólo unos días después de ceder ante los independentistas catalanes de ERC en el modelo de financiación autonómica. El acuerdo se cerró entonces tras aparentes tensiones y discrepancias en días previos entre el PSOE vasco y el PNV.

Nuevo compromiso, sin acuerdos

El nacionalista ha abandonado la reunión con un «nuevo compromiso», no se cerraron acuerdos concretos sobre materias clave. Se han programado dos próximas citas antes de Semana Santa:

La Comisión Bilateral de Cooperación , donde se abordará la cogestión de los tres aeropuertos vascos, uno de los temas de mayor relevancia política. Ya existía un principio de acuerdo desde la reunión de julio. En cambio, AENA se opone, dado su accionariado privado .

La Comisión Mixta del Concierto Económico, que servirá para negociar leyes y recursos económicos, incluyendo la actualización de la Ley Quinquenal del Cupo y recursos para atención a la dependencia y servicios sociales.

La reunión en Moncloa fue concebida por Pradales como una «reválida» para evaluar la voluntad política de Sánchez y el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras la investidura de 2023. La finalización del Estatuto de Guernica estaba prevista para finales de 2025, fecha que ya se ha superado, aumentando la presión política de los nacionalistas sobre Pedro Sánchez.

Competencias clave

Entre los temas pendientes se encuentran cinco competencias adicionales, que incluyen:

Gestión parcial del régimen económico de la Seguridad Social , con traspaso de prestaciones y subsidios.

La titularidad del puerto de Pasajes (Guipúzcoa), que genera desacuerdos dentro del Partido Socialista en el País Vasco.

Estas medidas se consideran un gesto político hacia los socios nacionalistas y forman parte de un paquete de propuestas enviadas por la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, para completar el Estatuto de Guernica.

País Vasco como «frontera norte»

Pradales ha insistido en que, más allá de la cuestión aeroportuaria, el País Vasco sea declarado «frontera norte», lo que permitiría a la comunidad autónoma contar con mayores recursos y competencias propias en inmigración. Este planteamiento busca dar capacidad al País Vasco para gestionar flujos migratorios y atender a inmigrantes ilegales, como ocurrió recientemente con 600 personas procedentes de Mali.

El lehendakari ha reclamado a Sánchez «seriedad» en las negociaciones para que los acuerdos no se cierren «sobre la bocina» y se asegure un cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos.

Próximos pasos y relevancia política

Comisión Bilateral de Cooperación: revisión de traspasos pendientes y cogestión de aeropuertos.

Comisión Mixta del Concierto Económico: actualización de leyes y recursos, incluyendo atención social y dependencia.

Pradales ha subrayado que estas reuniones serán clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno español, garantizar el autogobierno vasco y permitir que el País Vasco participe de manera efectiva en decisiones estratégicas de competencias, migración y desarrollo económico.