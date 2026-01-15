Sánchez regala al PNV la gestión de las ayudas al paro tras ceder ante ERC con la financiación

El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado este jueves el regalo al PNV de la gestión de las ayudas al desempleo, sólo unos días después de ceder ante los independentistas catalanes de ERC en el modelo de financiación autonómica. Los ejecutivos central y vasco han cerrado en el último momento el traspaso de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo, un día antes de la Comisión Mixta de Transferencias.

El acuerdo se ha cerrado tras aparentes tensiones y discrepancias en días previos entre el PSOE vasco y el PNV, y a través del mismo se desbloquea la firma a pocas horas de la celebración de la Comisión Mixta. La conversación entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el Presidente del Gobierno, tal y como ha confirmado María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, ha sido clave para cerrar la cesión de Sánchez a sus socios.

El viernes, desde las 10:30 horas, se reúne la Comisión Mixta de Transferencias, que formalizará el traspaso de competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia), ya acordadas por el Gobierno con el PNV.

Ubarretxena ha explicado este jueves que uno de los puntos de fricción con el Gobierno de Sánchez, ya solventado, ha sido la financiación de las cinco materias a través del Cupo derivado del Concierto Económico, aunque no ha ofrecido más detalles de las discrepancias ni del acuerdo definitivo. Lo hará, ha dicho, este viernes en Madrid cuando los traspasos estén firmados. «Todavía, a día de hoy, no tenemos nada firmado», aunque hay acuerdo, ha repetido Ubarretxena.

Además, la portavoz ha aclarado que se respetará el acuerdo que el pasado mes de julio se firmó en la comisión de cooperación entre ambos gobiernos. Esta ha sido la reivindicación del Gobierno Vasco en las últimas semanas, ya que hasta esta misma mañana consideraba que el Ejecutivo central lo estaba incumpliendo en materia de financiación y en algunos aspectos de los traspasos relacionados con la Seguridad Social.

Esas discrepancias han sido el motivo de que la Comisión Mixta en la que iban a cerrarse esos cinco traspasos, prevista para el 29 de diciembre, se pospusiera a este viernes para dar margen a un acuerdo. Durante estas últimas semanas el Ejecutivo vasco ha elevado el tono de las críticas al central e incluso pidió a Pedro Sánchez que pusiera «orden en su casa» porque consideraba que había algún secretario de Estado que estaba poniendo trabas.

La cesión a ERC

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, fue la encargada de presentar, el pasado viernes, el nuevo sistema de financiación autonómica pactado sólo con los independentistas de ERC y obviando a las comunidades autónomas. El mismo otorga a Cataluña el 23% de los nuevos recursos que les transferirá la Administración central pese a que supone el 16% de la población total y el 19% del PIB. La Comunidad de Madrid, en cambio, recibirá el 12% del nuevo dinero para las autonomías pese a que supone el 14% de la población del país y el 20% del PIB.

De acuerdo con el plan de Montero, Cataluña recibirá casi 4.700 millones de los 21.000 millones de euros nuevos que se pondrán a disposición de las regiones, mientras que para Madrid se reservan 2.555 millones. Además, la consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, señaló tras la presentación que buena parte de esos fondos nuevos ya los recibían de la Administración central de otras partidas. «Así que no todo será dinero nuevo para los madrileños», comentó la también vicepresidenta primera del Gobierno.