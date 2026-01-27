El bar de toda la vida a pie de calle en Bilbao guarda un secreto y está en la salsa de sus míticos sándwiches

De entre los muchos bares que podemos encontrar en Bilbao, hay uno que destaca de forma especial desde hace años. Se trata de Bar EME, uno de esos locales que no necesitan presentación entre los bilbaínos. Lleva más de 70 años en el mismo punto de la ciudad y, aun así, sigue generando colas a diario por un motivo muy concreto: sus sándwiches. Los famosos triángulos y las torres forman parte del paisaje gastronómico de Bilbao desde mediados del siglo pasado, y la popularidad del local se mantiene intacta pese a que el formato no ha cambiado prácticamente nada desde sus inicios, marcando su identidad y leyenda entre su clientela, tanto la habitual como las nuevas generaciones que puede que lo descubran por las muchas recomendaciones en redes.

En un momento en el que la hostelería se reinventa sin descanso, el EME conserva la fórmula tradicional que heredaron cuatro generaciones de la misma familia. Pan artesano, ingredientes sencillos, montaje al momento y un ritmo de trabajo que ha convertido a este bar de Bilbao en una institución. Pero hay un elemento que sobresale sobre el resto y que explica por qué tantos clientes repiten: su salsa secreta, que ha alimentado historias y comentarios durante décadas. La receta se mantiene en estricta reserva y es el pilar de unos sándwiches que se han convertido en símbolo de la ciudad. Ni los cambios del barrio ni el paso del tiempo han modificado la fidelidad del público. El EME sigue siendo el mismo bar a pie de calle que abrió el bisabuelo Emeterio en 1950.

El bar de toda la vida a pie de calle en Bilbao y su salsa secretaç

Si por algo destaca Bar Eme, que todos conocen como «el de toda la vida», son sus sándwiches, y en concreto los triángulos y las torres. De los dos se conocen sus ingredientes, sin embargo, la salsa es otra historia.

En los triángulos, la base lleva:

Pan recién hecho

Anchoa del Cantábrico

Lechuga

Mayonesa casera

La famosa salsa secreta

Y en las torres, la fórmula cambia la anchoa por jamón york de primera calidad, pero el resto del montaje es igual de sencillo y directo. Lo que marca la diferencia, según repiten los clientes habituales, es esa mezcla que el bar no revela y que mantiene un sabor inconfundible desde hace décadas.

No aparece en la carta más allá del nombre. No se vende por separado. No se etiqueta. Es parte del ritual al pedir en el EME ya que no queda otra que aceptar que la salsa no se pregunta, simplemente se disfruta. Porque tampoco ha salido nadie del bar explicándola en redes y únicamente verás que se hace dentro del establecimiento. La familia ha conseguido mantenerla en secreto durante más de medio siglo, un logro poco habitual en un mundo donde prácticamente todo se comparte o se filtra, especialmente en redes.

Es tal el misterio, que en Bilbao, el debate sobre qué lleva esa salsa es casi tan tradicional como pedir triángulos. Pero, aunque existan teorías, ninguna resulta concluyente. Sólo hay una forma de saber por qué está tan valorada: sentarse en la barra, pedir un triángulo y comprobarlo.

Cuatro generaciones en el mismo local

Este bar de Bilbao abrió en 1950 de la mano de Emeterio, cuyo nombre dio origen al acrónimo EME. Desde entonces, la familia ha continuado al frente del negocio sin cambios de ubicación. El local, situado en General Concha, 5, se ha mantenido como un punto de encuentro para quienes buscan algo rápido, económico y tradicional.

A pesar del tiempo, la esencia es la misma: sándwiches hechos al momento y pan horneado a diario. La barra funciona sin descanso y la cocina trabaja con una dinámica que los vecinos conocen bien. Para muchos bilbaínos, los triángulos forman parte de su rutina desde la infancia.

Qué más podemos comer en este bar

Aunque los triángulos y torres son el reclamo principal, el EME ofrece también pintxos, raciones, menú del día y una carta completa que acompaña al servicio continuo de la barra. El interior mantiene la estética clásica de los locales de toda la vida y conserva un comedor donde se sirven menús y platos combinados.

El horario va de lunes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, con cierres específicos en festivos y fechas señaladas. Las jornadas del 24 y 31 de diciembre se limitan a recogida de pedidos, sin servicio de sándwiches en barra ni para llevar, una excepción que los clientes ya tienen asumida.

Dónde está y cómo visitarlo

El Bar Eme está como ya mencionamos en la Calle General Concha, 5 (Bilbao) no hace falta hacer reserva, aunque puedes llamar si deseas hacer cualquier consulta a su número 944 434 298.

En definitiva, estamos hablando de uno de los bares más emblemáticos de Bilbao, famoso por sus sandwiches, su salsa y por no haber perdido identidad ni ritmo con el paso del tiempo. Para muchos siendo «el de siempre» o de hecho, «el único». Un lugar que demuestra que un producto bien hecho, sin artificios y con una salsa que nadie conoce, puede convertirse en un clásico eterno.