El Servicio Vasco de Salud ha administrado vacunas caducadas «recientemente» a 253 personas, la mayoría de ellas bebés, según ha confirmado la propia institución sanitaria este martes 27 de enero. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B, pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado. Es decir, que protege de seis enfermedades.

El consejero de Salud del Gobierno vasco Alberto Martínez, del PNV, deberá responder por los graves fallos en la trazabilidad de las dosis hexavalentes, mientras se inicia la revacunación de los afectados. ¿Cómo saber si estás afectado por las vacunas caducadas del País Vasco? A continuación se responden a una serie de preguntas que se están haciendo los padres de los bebés afectados:

Contacto directo con el Servicio Vasco

El Servicio Vasco de Salud está contactando directamente a todas las familias afectadas.

Si tus hijos o tú recibisteis la vacuna hexavalente recientemente, deberías recibir una llamada o carta oficial informando si la dosis que se administró estaba caducada.

En caso de no haber recibido comunicación, se recomienda contactar directamente con el centro de salud donde se administró la vacuna.

Revisar el historial de vacunación

Consulta la tarjeta o registro de vacunación de tu hijo o tu propio historial en el centro de salud.

Verifica la fecha de administración y el tipo de vacuna (hexavalente: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B).

Esto ayuda a confirmar si tu dosis corresponde al lote afectado.

Número de lote de la vacuna

El Servicio Vasco de Salud puede proporcionarte el número de lote de las vacunas administradas.

Si coincide con los lotes caducados identificados, entonces sí estarías afectado y necesitarías una revacunación.

Atención a comunicados oficiales

La Dirección de Salud Pública del País Vasco ha publicado comunicados con información sobre qué OSIs (Organizaciones Sanitarias Integradas) están afectadas y cómo se realizará la revacunación.

Mantente atento a noticias locales, redes sociales oficiales delServicio Vasco de Salud y medios de comunicación confiables.

¿Qué hacer si crees estar afectado?