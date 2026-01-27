El Gobierno de Pedro Sánchez se la vuelve a jugar al sector del automóvil y deja a los españoles sin la prórroga de la deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la compra de coches eléctricos y la instalación de un punto de recarga. El Ejecutivo ha incluido esta medida en el decreto ómnibus, como ya hizo con los incentivos a la demanda -plan Moves III- en 2025, que ha tumbado el Congreso de los Diputados. Un escenario que deja al sector en una difícil situación, ya que ha iniciado el año sin la aprobación del Plan Auto+, con el que el Ejecutivo prometió 400 millones de euros en ayudas a la compra de este tipo de motorizaciones.

En concreto, el Congreso de los Diputados ha derogado este martes el decreto ley del llamado ‘escudo social’, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable, en el que el Ejecutivo prendía colar todo tipo de ayudas en un decreto ómnibus.

Finalmente, la medida ha caído con 178 votos en contra, 171 a favor y una abstención con la que también ha decaído la deducción en el IRPF de la compra de coches eléctricos, medida que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a finales de año y que era la única esperanza del sector que sufre el retraso de la aprobación del Plan Auto+.

Sin deducción en el IRPF a los coches eléctricos

El Gobierno ha anunciado impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. A los 400 millones de euros en incentivos a la demanda, hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector y 300 millones, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas zonas sombra, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.