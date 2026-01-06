Bombazo en la geología: descubren posibles vínculos entre los terremotos y la extracción de petróleo

Los terremotos llevan miles de años teniendo consecuencias catastróficas no solo en el globo terráqueo, sino también para los humanos. Por ello, los científicos han realizado grandes esfuerzos para entenderlos y predecirlos. A veces, ciertas regiones del planeta sufren más que otras debido a su mayor vulnerabilidad a los movimientos sísmicos. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Surrey, al sur de Inglaterra, entre los años 2018 y 2019. En ese tiempo, los habitantes de la zona experimentaron más de un centenar de pequeños terremotos que sacudieron el suelo bajo sus pies.

En teoría, la magnitud era tan pequeña que no debería haber causado daños, pero muchos vecinos reportaron haber sufrido grietas y algunos desperfectos en sus casas. ¿A qué se debía este aumento tan significativo?

Hay que destacar que la situación era muy inusual, ya que la región de Surrey no había sufrido eventos sísmicos relevantes desde hacía décadas. Por ello, el científico Matthew Fox quiso estudiar el fenómeno. Las conclusiones fueron muy llamativas.

¿Que ocurrió en Surrey?

Lo que ocurrió en Surrey no solo sorprendió a los vecinos, sino también a la comunidad científica. El estudio liderado por Matthew Fox reveló que los pequeños terremotos estaban relacionados con una combinación de factores geológicos y humanos. Entre ellos, se barajó la posibilidad de que ciertas actividades subterráneas, como la extracción de agua o el movimiento de placas menores, estuvieran generando tensiones acumuladas en el subsuelo.

Este tipo de fenómenos, conocidos como enjambres sísmicos, pueden parecer inofensivos por su baja magnitud, pero tienen el potencial de alterar estructuras, generar ansiedad en la población y, en algunos casos, anticipar movimientos mayores. Lo más inquietante es que se producen en zonas que históricamente no han sido consideradas sísmicas, lo que obliga a revisar los mapas de riesgo y los protocolos de prevención.

Además, el caso de Surrey ha servido para impulsar nuevas tecnologías de detección sísmica, más sensibles y capaces de registrar microterremotos que antes pasaban desapercibidos. Esto permite a los expertos afinar modelos predictivos y entender mejor cómo se comporta la corteza terrestre en regiones aparentemente estables.

¿Los terremotos están producidos por la extracción de petróleo?

Que Surrey sufriera decenas de terremoto cuando no era una zona de actividad sísmica frecuente llamó la atención de Matthew Fox, científico de la University College London (UCL).

Por ello, quiso liderar el estudio Were the Newdigate Earthquakes, Southern England, of 2018–2019 triggered by oil extraction?, para evaluar si los terremotos estaban provocados por la planta petrolera de Horse Hill.

Para ello, los investigadores ejecutaron más de un millón de simulaciones y encontraron una correlación temporal entre el bombeo de petróleo y la aparición de los temblores.

Fox lo explicó en el informe publicado en Geological Magazine: «Nuestro estudio sugiere que hay un vínculo entre los terremotos y la extracción de petróleo en Horse Hill, pero no podemos descartar que esta conexión sea una coincidencia».

¿Cómo afecta la extracción de petróleo al interior de la tierra?

Los científicos llevan tiempo estudiando cómo la extracción de fluidos del subsuelo puede alterar el equilibrio geológico y, en algunos casos, desencadenar terremotos.

Este tema ha traído grandes conflictos entre las empresas y los grupos ecologistas, pero parece que existe una explicación científica bastante clara.

Cuando el petróleo es bombeado desde grandes profundidades, se reduce la presión de los poros en la roca, lo que puede generar tensiones que se liberan en forma de pequeños terremotos.

Además, el doctor Fox y su equipo demostraron que estas alternaciones no tienen por qué manifestarse de forma inmediata. Es decir, que algunos tipos de roca pueden transmitir estas modificaciones en pocas horas, pero que a veces las consecuencias no se notan hasta meses después.

¿Los terremotos son culpa de las empresas petroleras?

El estudio de Fox ha resultado polémico, ya que todavía no es posible negar con rotundidad, que sólo se trate de una coincidencia.

Por ello, de momento los investigadores han pedido que se implementen sistemas de monitoreo sísmico en áreas cercanas a explotaciones petroleras, para poder detectar patrones en el futuro.

Aun así, la empresa encargada del yacimiento de Horse Hill quiso desmarcarse de la polémica, pero en octubre de 2024 las autoridades locales revocaron el permiso, para realizar futuras perforaciones en Surrey.